Филипп Киркоров хочет лежать вместе с Николем Басковым
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Филипп Киркоров хочет лежать вместе с Николем Басковым

Филипп Киркоров хочет лежать вместе с Николем Басковым
Певец Филипп Киркоров предложил идею Баскову. «Золотой голос России» Николай Басков получил от друга и коллеги по сцене Филиппа Киркорова необычную просьбу. Поп-король российской эстрады вдруг задумался о вечном. В разговоре с товарищем Киркоров озвучил желание не расставаться с ним даже после смерти. Жуткую просьбу он объяснил заботой о поклонниках, которым было бы удобно приходить сразу к двум артистам.
«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», — рассказал Басков в эфире программы «Привет, Андрей!», добавив, что поп-королю никогда не нравилась тенденция захоранивания известных артистов в разных местах. На его взгляд, гораздо удобнее, когда могилки сосредоточены на одном кладбище. Ранее Николай Басков высказался о наиболее значимых фигурах в шоу-бизнесе. По мнению артиста, к ним можно отнести двух человек, которых, к сожалению, уже нет в живых.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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