Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
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Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества

Никто не застрахован от таких ситуаций, при которых срочно могут понадобиться денежные средства. В таких случаях граждане идут в банки за потребительскими кредитами или же в микрофинансовые организации за микрозаймами. И в том, и в другом случае важно выбрать наиболее выгодные предложения по займам и кредитам.

Для этого рекомендуем воспользоваться услугами финансовых маркетплейсов, например, Banklab. Рассказываем, что это такое, для чего нужны и каковы преимущества.

Что такое финансовых маркетплейс

Финансовые маркетплейс представляет собой специализированный онлайн-сервис, на котором собраны предложения от разных финансовых компаний (банков, МФО и пр.). Благодаря такому сервису вы можете в режиме одного окна сравнить все предложения от кредитных компаний, выбрать наилучший вариант и оформить заявку на кредит.

Для чего нужен маркетплейс и чем он удобен

На сегодняшний день работают большое количество микрофинансовых организаций и банков, которые выдают микрозаймы и кредиты физическим лицам. Понятно, что посетить офисы этих компаний, чтобы изучить предложения и сравнить их между собой, не представляется возможным, ведь на это уйдет очень много времени. Облегчить эту задачу можно с помощью финансового маркетплейса - здесь вы можете изучить и сравнить предложения от разных компаний.

Удобство использования финансовых маркетплейсов заключается в следующем:

  • процесс выбора финансовых предложений сильно упрощается. Сегодня практически на всех маркетплейсах есть удобные фильтры;
  • вы получаете доступ к предложениям компаний практически во всей стране. Благодаря этому выбор расширяется, значит у вас будет больше шансов выбрать наиболее подходящее предложение.

Почему стоит воспользоваться маркетплейсом Banklab

Сервис banklab.ru предлагает найти предложения по оформлению потребительских кредитов, микрозаймов и кредитных карт. Вот основные преимущества Banklab:

  • каталог регулярно обновляется, поэтому все предложения здесь всегда актуальные. Если Центробанк отзывает лицензию у какой-то компании, то она моментально исключается из каталога;
  • сервис полностью бесплатный. Это позволяет сэкономить деньги, которые вы потратили бы на кредитного брокера;
  • поиск предложений с помощью сервиса Banklab займет не более 5 минут. Есть удобная система фильтров, с помощью которой вы можете выбрать предложения по размеру процентной ставки, сроку кредитования, цели получения ссуды и пр.;
  • на сайте есть встроенный кредитный калькулятор, который позволит вам самостоятельно оценить кредитную нагрузку в случае одобрения ссуды. Благодаря этому вы можете понять, стоит ли сейчас оформлять кредит.

Таким образом, финансовый маркетплейс - очень полезный сервис, который облегчает процесс изучения и подбора финансовых предложений от кредитных организаций. Благодаря маркетплейсу вы можете отказаться от услуг кредитных брокеров, что позволяет вам сэкономить существенную сумму денег и большое количество времени. Теперь вам не нужно посещать офисы банков, изучать их сайты и вручную сравнивать предложения.


# Бизнес

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