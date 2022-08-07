Готовимся к Успенскому посту: что можно и что нельзя делать на неделе с 8 по 14 августа 2022 года
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Готовимся к Успенскому посту: что можно и что нельзя делать на неделе с 8 по 14 августа 2022 года

Готовимся к Успенскому посту: что можно и что нельзя делать на неделе с 8 по 14 августа 2022 года

Каждый день православного календаря отмечен каким-то праздником, днем почитания памяти святых. Следовательно, он имеет свои традиции и запреты согласно церковным и народным канонам.

В ближайшие семь дней верующие будут готовиться к посту. Узнаем, что можно и нельзя делать в течение этой недели, и что считается грехом, а что благостью.

Что можно и что нельзя делать на неделе с 8 по 14 августа 2022 года

Готовясь к Успенскому посту, нужно соблюдать ряд запретов. Плавное вхождение в пост поможет легче перенести период ограничений и подготовиться духовно.


Так, с 8 по 14 августа 2022 года можно:

  • читать молитвы;
  • посещать богослужения;
  • совершать богоугодные дела;
  • готовиться к посту, исключая жирную пищу.

Нельзя в этот период:

  • чревоугодничать;
  • устраивать шумные гулянья;
  • начинать ремонт;
  • отказывать в помощи просящим.

Что будет грехом, а что благостью на эти семь дней, согласно церковным и народным праздникам


8.08

В День памяти святых Ермолая, Ермократа и Ермиппа, мученицы Параскевы, в начале недели не начинают большие дела, которые потребуют много времени и сил. Лучше выполнять свои текущие обязанности. Под запрет в праздник попадают огородные работы.

9.08.

День памяти святого Пантелеймона — большой церковный праздник. Сегодня будет благостью доброе отношение ко всем живым существам. Можно покормить зверей и птиц, а также по мере возможности займитесь благотворительностью.

10.08.

День иконы Божией Матери под названием «Одигитрия» и день памяти святого Питирима Тамбовского. Сегодня народ традиционно идет в лес по грибы. Даже если грибов совсем мало, нельзя возвращаться домой с пустым лукошком. Обязательно нужно принести домой хотя бы несколько грибов. Их никому не передают в руки.

11.08.

Большой праздник — Рождество Николая Чудотворца. Также церковь вспоминает святого Константина. В этот день, напротив, ходить в лес и тревожить его — это грех. Отправляться к водоему тоже не желательно.

12.08.

День памяти Анатолия Второго Оптинского и обретение мощей святого Германа Соловецкого. Благостью будет считаться любая помощь людям, а вот отказать в просьбе — большой грех. Такой человек может накликать на себя беду. Запрещено делать маникюр и педикюр.

13.08.

День памяти святого Евдокима и Германа Осерского. Накануне начала поста нельзя веселиться и устраивать пиршества с алкоголем. С людьми стоит говорить тихо, не повышать голос и не злиться. Народная примета гласит: как проведете этот день, таким будет и весь месяц.

14.08.

Сегодня день памяти святого Дмитрия Павского, а также мучеников Маккавеев. Стоит отказаться от работы и посвятить день молитве, чтению Библии. Хорошо хотя бы заглянуть в храм, чтобы поставить свечку. В этот день начинается пост, потому под запретом все мясные и молочные продукты.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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