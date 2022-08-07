Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Сегодня, 14:50
10 августа в 19:00 в ледовом дворце «Байкал» пройдет товарищеский матч хоккейной команды «Байкал-Энергия» с хабаровским «СКА-Нефтяник». Для иркутских спортсменов это важный момент в подготовке к первому этапу Кубка России, в котором они стартуют 15 августа, сообщается на сайте клуба.
Трансляция товарищеского матча не планируется. Поэтому всех желающих приглашают увидеть игру спортсменов вживую и почувствовать атмосферу стадиона. Вход — свободный.
По материалам: irk