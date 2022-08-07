Хуснуллин посетил Изюм Харьковской области

Вадим Карасев

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин с рабочим визитом посетил город Изюм в Харьковской области. Он отметил хорошую работу местной администрации.

"Вот, например, побывал на хлебозаводе, который оперативно восстановили, и теперь он кормит и местных жителей, и военных. Хлеб, кстати, очень вкусный!" - заметил чиновник.



По его словам, в городе осталось много объектов, которые надо восстанавливать, но местные власти работают профессионально, а при необходимости им помогут федеральные власти, заверил вице-премьер.

"Составили план по восстановлению дорог, жилья, школ и садиков и подготовки к осенне-зимнему периоду. Многое уже делается силами местной администрации. Разъяснил решение Президента о выплате за потерю жилья и имущества, в ближайшее время администрация подготовит свои документы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим военным. Находясь в Изюме, увидел организацию их работы. Спасибо и за то, что помогали с организацией моего приезда", - заключил Хуснуллин.