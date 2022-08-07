Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»

Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»

Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»


Многие подписчики Game Pass в последние месяцы ругают сервис за малое количество действительно крупных AAA-игр, которые появляются в нем. Ситуация чуть скрашивается выходом в подписке Game Pass некоторых игр Ubisoft, другие же сторонние издательства гораздо менее активны, и сервис пополняется, в основном, за счет инди-проектов, иногда высококачественных.

Известный игровой инсайдер Шпешал Ник заявил в рамках подкаста XboxEra следующее: «я слышал, что у Xbox нет сторонних игр AAA, которые появятся в сервисе в день релиза до конца этого года». По его информации, на данный момент нет данных, что какие-то сторонние издательства заключили сделку с Microsoft на добавление действительно крупных игр в подписку. Однако, это не значит, что такие игры не появятся, Microsoft постоянно ведет переговоры с издательствами и студиями на добавление их игр в Game Pass.


Watch this video on YouTube

Отметим, что Шпешал Ник является не самым точным инсайдерам, но зачастую его информация подтверждается.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Виктория Боня угодила на больничную койку
Виктория Боня угодила на больничную койку
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Израиль согласился на перемирие
Израиль согласился на перемирие
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским
Curiosity передал звуки Марса
Curiosity передал звуки Марса

Топ на сегодня

Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро

Еще по теме

Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события
Слух: Microsoft рассматривает вопрос повышения цены Game Pass
Quake 4 вскоре может появиться в Game Pass
Уже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в мае