Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»

Вадим Карасев





Многие подписчики Game Pass в последние месяцы ругают сервис за малое количество действительно крупных AAA-игр, которые появляются в нем. Ситуация чуть скрашивается выходом в подписке Game Pass некоторых игр Ubisoft, другие же сторонние издательства гораздо менее активны, и сервис пополняется, в основном, за счет инди-проектов, иногда высококачественных.

Известный игровой инсайдер Шпешал Ник заявил в рамках подкаста XboxEra следующее: «я слышал, что у Xbox нет сторонних игр AAA, которые появятся в сервисе в день релиза до конца этого года». По его информации, на данный момент нет данных, что какие-то сторонние издательства заключили сделку с Microsoft на добавление действительно крупных игр в подписку. Однако, это не значит, что такие игры не появятся, Microsoft постоянно ведет переговоры с издательствами и студиями на добавление их игр в Game Pass.

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Отметим, что Шпешал Ник является не самым точным инсайдерам, но зачастую его информация подтверждается.