Итоги недели: хакеры взломали кошельки Solana, а Майкл Сэйлор покинет пост CEO MicroStrategy

Биткоин закрыл неделю на уровне $23 000, хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana, Майкл Сэйлор покинет должность гендиректора MicroStrategy и другие события уходящей недели.

Биткоин закрыл неделю в районе $23 000

Первая криптовалюта завершает неделю на уровне $23 200, потеряв за этот период 1,7%. Капитализация актива составила $444 млрд.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Вторая по капитализации криптовалюта торгуется выше $1700. Капитализация Ethereum — $206 млрд.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Большинство цифровых активов из топ-10 по капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Лучшую динамику показал BNB — его цена выросла почти на 13%. Solana и XRP потеряли 6,9% и 3,1% соответственно.

Данные: CoinGecko.

Аналитики Arcane Research спрогнозировали рост биткоина к отметке $27 000, если актив удержит уровень $20 700. По их оценкам, с июля формируется серия из повышающихся локальных минимумов.

Cпециалисты управляющей активами Ark Invest считают, что котировки первой криптовалюты могут вырасти на 240% от текущих уровней, если ей удастся закрепиться выше 200-недельной скользящей средней.

Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов

Неизвестные получили доступ к средствам владельцев ~8000 кошельков на базе Solana, похитив миллионы долларов. Атака затронула кошельки Trust Wallet, Phantom и Slope. Аналитики разошлись в оценке убытков (от $5 до $8 млн).

Проведенное расследование разработчиков Solana и аналитических компаний показало, что к атаке привело пренебрежение безопасностью кошельком Slope. Проект хранил seed-фразы пользователей на централизованном сервере в незашифрованном виде. Пользователей призвали перевести активы на сторонние кошельки.

Днями позже разработчики протокола NEAR призвали обновить исходные фразы для пользователей NEAR Wallet, сославшись на решенную в июне аналогичную уязвимость.

SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.

Среди обвиняемых четыре основателя Forsage, которые проживали в России, Грузии и Индонезии, а также несколько резидентов США, продвигавшие мошенническую схему в сети.

Хакеры вывели около $200 млн из кроссчейн-протокола Nomad

2 августа кроссчейн-протокол Nomad подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники вывели криптоактивы на сумму около $200 млн. Ее характер позволил всем желающим скопировать транзакцию хакера и поменять адрес для поступления средств на собственный. Таким образом криптовалюту из протокола выводили и рядовые пользователи, и «белые хакеры».

К 5 августа на адрес хранилища Nomad, опубликованный после атаки, пользователи вернули $22 млн (11% похищенных активов). Более 50% средств остаются неподвижными на кошельках хакеров — им предложили вознаграждение за возврат украденных активов.

По оценкам Chainalysis, ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года составил $2 млрд.

Майкл Сэйлор покинет должность СЕО MicroStrategy

В MicroStrategy объявили об изменениях в руководстве компании — Майкл Сэйлор станет исполнительным председателем, а должность генерального директора займет Фонг Ле.

Сэйлор также останется главой совета директоров. Сообщается, что в качестве исполнительного председателя он сосредоточится «на инновациях и долгосрочной корпоративной стратегии», которая подразумевает дальнейшую покупку и удержание биткоина.

Что обсудить с друзьями?

Bloomberg: северокорейцы плагиатят резюме из LinkedIn, чтобы зарабатывать биткоины.

Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax.

Binance вызвали в суд из-за отказа Илона Маска от покупки Twitter.

Подозреваемого в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e Александра Винника вывезли в США сразу после экстрадиции в Грецию.

В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур, а после опровергли информацию

Криптовалютная биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC-верификации. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований.

После выхода интервью CEO платформы Чанпэн Чжао заявил, что информация не соответствует действительности.

На этой неделе Binance также объявила, что соучредительница компании Хе Йи возглавит венчурное подразделение биржи. Под управлением последней находятся активы на $7,5 млрд.

Новости NFT

Tiffany продаст 250 ювелирных украшений в виде NFT CryptoPunks.

Muse выпустит новый альбом в формате невзаимозаменяемых токенов.

Оператор Socios инвестировал $100 млн в метавселенную «Барселоны».

Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram в 100 странах.

Что у проблемных компаний?

Vauld добилась временной защиты от кредиторов. Высокий суд Сингапура предоставил криптолендинговой платформе мораторий на разбирательства до 7 ноября 2022 года вместо запрашиваемых шести месяцев.

Суд по делам о банкротстве США одобрил предложение Voyager Digital разморозить депозит криптоброкера в Metropolitan Commercial Bank на сумму $270 млн. В компании сообщили о поступлении 88 предложений о выкупе бизнеса. Переговоры ведутся с 22 заинтересованными инвесторами. При этом ранее выдвинутое предложение биржи FTX является «худшим».

Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн. Компания сокращает штат, а Revolut — расширяет

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Компания также анонсировала сокращение численности персонала на 23%.



В то же время о намерении расширить на 20% штат сотрудников криптовалютного подразделения заявила финтех-компания Revolut.

Poloniex поддержит потенциальные форки Ethereum

Криптовалютная биржа Poloniex поддержит потенциальный форк Ethereum на алгоритме Proof-of-Work (PoW) после слияния основной сети с Beacon Chain, которое запланировано на сентябрь 2022 года.

В то же время эмитент алгоритмического стейблкоина FRAX — Frax Finance — предложил отказаться от форков Ethereum на базе PoW и перевести активы в ETH под управлением ДАО в PoS-версию Ethereum.

BitMEX добавила бессрочные контракты для 12 фиатных валют

Спонсорский

Трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по 22 валютным парам и торговать с плечом до 50х.

FX-контракты торгуются круглосуточно. На выходных цена контракта колеблется около котировок закрытия рынка в пятницу.

Что еще почитать?

Разобрались в перспективах роста цены Ethereum Classic (ETC) после перехода Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake в ходе обновления The Merge и последующей миграции майнеров.

В образовательных карточках рассказали о маркетмейкерах, шорт-сквизе, бирже Bitfinex, сервисе микширования транзакций Tornado Cash и причинах лидерства OpenSea среди NFT-маркетплейсов.

На этой неделе также выпустили традиционный отчет о динамике ключевых показателей криптоиндустрии по итогам июля и спецпроект о нодах. В последнем объяснили, как работают криптовалютные хостинг-провайдеры и как запустить собственный узел валидатора Ethereum 2.0.

В традиционных дайджестах собрали главные события за неделю в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.