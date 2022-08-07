Иван Барзиков пообещал поставить Алексея Адеева на место
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Иван Барзиков пообещал поставить Алексея Адеева на место

Иван Барзиков пообещал поставить Алексея Адеева на место
В очередной раз между Иваном Барзиковым и Алексеем Адеевым произошёл конфликт. И вновь Ваня пообещал поставить Лёшу на место. На Лобном в очередной раз произошла схватка между Алексеем Адеевым и Иваном Барзиковым, скоро всё это должны будут продемонстрировать телезрителем. Можно сказать, что дружеские перепалки и угрозы в адрес друг друга начинают уже становиться традицией. Зрители давно заметили, что Вани просто в кайф снова и снова обещать поставить Алексея Адеева на место.

В очередном из эфиров Влад Кадони, к всеобщему удивлению, просто молча наблюдал за тем, как эти двое снова сцепились друг с другом. В этот раз из-за того, что Адеев хотел извиниться перед Анной Самониной, которую он активно таскал за волосы.

Иван Барзиков, как и Анна Самонина, вырос без отца, поэтому он посчитал едва ли не личным оскорблением некорректные действия со стороны Леши Адеева. Сама Аня или её родственницы не могут поставить Адеева на место, поэтому столь ответственную миссию на себя возложил Барзиков.

Интересно, теперь Лёше запрещено обижать только Самонину? На Брянскую и других девушек, к которым он проявляет неуважительное отношение это не распространяется?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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