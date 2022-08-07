Израиль и Палестина согласились на перемирие

Израиль и Палестина согласились заключить перемирие, предложенное «египетскими посредниками», сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Перемирие начнется в 20 часов по местному времени (совпадает с московским), рассказал палестинский чиновник.

Армия обороны Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет» в секторе Газа против террористических целей палестинской группировки «Исламский джихад». Власти Палестины заявили, что в результате ударов погибли несколько десятков мирных жителей.

В израильской армии отчитались о ликвидации всего высшего руководства палестинской «Исламского джихада».



