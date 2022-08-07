«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело

В подростковом возрасте многие девочки начинают ненавидеть свою внешность. Им сложно принять изменения в теле, связанные с гормональным всплеском. Они начинают думать о себе, как о «гадком утенке», при этом совершенно не замечая, что все вокруг тоже изменились.

Если такие мысли со временем прошли, то в них нет ничего страшного. Хуже, если они пошатнули базовую уверенность в себе, заставили не любить свое тело и стали психологической моделью уже взрослого человека. Что же делать, чтобы полюбить себя таким, какой ты есть, а также научить этому детей?

Как научить себя и своих детей любить свое тело

Лучший урок тот, который заставляет учиться и самого учителя. Потому важно меняться вместе с детьми, а не наставлять их, оставаясь погрязшими в собственных психологических проблемах.

Эти рекомендации помогут увидеть проблему и справиться с нелюбовью к своему телу.

Ребенок предпочитает одежду, скрывающую тело, носит вещи oversize, а также сутулится. Это говорит о том, что он перестал принимать свое тело, хочет «спрятаться». Чаще всего проблема проявляется в характере, как замкнутость. Не допускайте глубокого «ухода в себя», а еще посмотрите на свой гардероб. Не делаете ли вы то же самое?Бывает, что дети либо отстают от своих сверстников в росте, либо обгоняют. Это делает их «белыми воронами». Постарайтесь объяснить ребенку, что быть как все — это не так уж и круто. Именно отличительные черты часто создают изюминку. Расскажите ребенку свою историю, но не поучая, а так, будто говорите с другом по душам. Сопоставив свои мысли с вашими, он поймет, что все его кажущиеся беды временны. Очень часто пухленькие девочки и мальчики перерастают эту особенность, и к окончанию школы становятся стройными и красивыми. Важно объяснить детям, с чем связана их полнота либо внешняя нескладность. Уберите привычку подкалывать ребенка или подшучивать над ним. Такие родители часто и сами не вполне справились со своими детскими проблемами. Не повторяйте ошибки со своим потомством, помогите ему стать счастливыми и самодостаточными. С любой проблемой можно справиться или существенно ее подкорректировать. Не оставляйте ребенка один на один с неприятной ситуацией, а также будьте примером для него (то есть не машите на себя рукой). К примеру, если появились подростковые прыщи, то необходимо сходить к дерматологу. Конструктив вместо эмоций поможет ребенку быть хозяином ситуации.Если у вас и ребенка или только у ребенка есть лишний вес, то перейдите вместе на здоровое питание. Пусть это будет не наказанием, а веселой игрой. Важно пробудить в сознании спортивный интерес: «А давай посмотрим, как ты будешь выглядеть через 2 недели без пирожных?» Хвалите детей и подмечайте даже малые их успехи. Регулярное повышение самооценки способно нивелировать эффект от надуманных проблем. Покажите наглядный пример. Многие дети увлекаются историями знаменитостей. В детстве эти люди вовсе не были такими «крутыми». Найдите интервью звезд, которые не любили в детстве свое тело, но после научились уважать и принимать его, а со временем стали кумирами миллионов.



