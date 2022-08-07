Экс-солистка «Ранеток» Лена Третьякова стала мамой
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Экс-солистка «Ранеток» Лена Третьякова стала мамой

Экс-солистка «Ранеток» Лена Третьякова стала мамой

Экс-солистка группы «Ранетки» поделилась радостной новостью — у нее родился ребенок. Лена пока не раскрывает пол малыша, но благодарит поклонников и друзей за поздравления.


Сегодня 33-летняя Лена Третьякова опубликовала короткий ролик, сделанный из родильной палаты. Артистка лежала на больничной койке, держа в руках руку загадочного мужчины, который предпочел остаться за кадром. В видео разрывался звонкий плач младенца.

«Вот так выглядит лучший день в моей жизни. Слова будут лишними», — написала она, сопроводив пост хештегом #роды.

Поклонники были удивлены постом «ранетки». Все это время Лена не афишировала интересное положение, хотя и признавалась, что несколько раз пыталась забеременеть. В комментариях блондинку осыпают теплыми поздравлениями с рождением первенца. «Очень-очень неожиданно»; «Здоровья вам и малышу»; «Ого! Да ладно!? Поздравляю!» — пишут ошарашенные пользователи.

Позже новоиспеченная мама вышла на связь с фанатами. Рядом с ней уже лежал крохотный малыш. «Ребята, я вам обязательно расскажу про беременность, как она проходила, на каком сроке я летела, как себя чувствовала, а пока, что я наслаждаюсь огромным-огромным счастьем. Всем огромное-огромное спасибо за поздравления! Очень люблю вас и обнимаю», — улыбалась Третьякова.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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