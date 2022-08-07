Юрист ответил на вопрос о законности использования чужой банковской карты

Вадим Карасев

Юрист Соколов: пользоваться чужой банковской картой законно с разрешения владельца

Руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов в беседе с агентством «Прайм» ответил на вопрос о законности использования чужой банковской карты. Он указал, что это возможно только с разрешения владельца.

По словам юриста, использование для покупок и снятия наличных карты супруга или близкого родственника — это вполне распространенная практика. Однако делать это можно лишь с ведома хозяина и при соблюдении условий, например, снимать не более оговоренной суммы.

Соколов добавил, что тайное присвоение средств или снятие в большем объеме, чем условлено, может расцениваться как кража и караться в соответствии с Уголовным кодексом, то есть наказание может составлять до шести лет лишения свободы.

При оплате покупок в магазинах сотрудник вправе отказать в использовании чужой карты, напомнил юрист. Списание денег со счета может производиться только с личного распоряжения клиента. А вот пользоваться картой умершего родственника до момента вступления в наследство незаконно.

«Иногда средства необходимы для организации похорон: воспользоваться ими можно только в случае, если имеется постановление нотариуса или завещательное распоряжение. Тогда не нужно ждать шести месяцев со дня открытия наследства, правда, сумма ограничена 100 тысячами рублей», — заключил Соколов.

Ранее ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал россиянам о том, кто может на законных основаниях списать денежные средства с карты. В их числе — сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в кредитную организацию с исполнительным листом.

