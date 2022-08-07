Как определить характер и энергетику человека по его манере ходить

Вадим Карасев

Походка может рассказать о человеке довольно много интересного. Психологи и эксперты в области биоэнергетики поделились своими наблюдениями для того, чтобы вы смогли взять на вооружение методику анализа характера и энергетики человека по манере ходьбы.

Ранее мы знакомили вас с тем, как можно научиться видеть ауру человека без помощи подобных методик анализа. Специальные упражнения и практики помогут вам стать гуру в этом деле, но они потребуют времени и сил, а метод оценки по манере ходьбы не заставит вас тратить силы на тренировку интуиции и третьего глаза.

Быстрая походка

Люди, которые ходят быстро, обгоняя поток, обычно являются достаточно нервными и легко возбудимыми. Их несложно вывести из себя. Они постоянно о чем-то думают и за что-то переживают. Зачастую им нравится порядок во всем. Они могут быть перфекционистами, причем их стремление быть лучшими и желание делать все только наилучшим образом только вредит им.

Их энергетическое поле часто меняется. По этой причине быстро ходящие люди непредсказуемы. Сегодня они полы сил и готовы горы свернуть ради достижения цели, а завтра они зарывают голову в песок, либо переживают по мелочам.

Медленный темп ходьбы

Люди, которые ходят чуть медленнее большинства, не нуждаются в чудом одобрении. Их самооценка неизменно высока, но может быть и чрезмерно завышенной. Среди таких людей встречаются снобы и те, кто считает, что знают абсолютно всё на свете.

С другой стороны, медленный и уверенный шаг — это показатель самодостаточности, желании помогать окружающим. Такие люди почти не подвержены манипуляциям. Их очень сложно заставить делать то, чего они делать совершенно не хотят. Они обладают непробиваемой аурой, мощным биополем и сильными чакрами.

Шаркающая походка

Это очень важная особенность. Если человек шаркает ногами, значит его что-то тянет назад, в прошлое. Он полон переживаний и мыслей о вчерашнем дне. Его часто бросает в грусть и ностальгию.

Если же, напротив, человек не шаркает ногами, а идет уверенно поднимая ноги, это значит, что он готов к изменениям и ни о чем не жалеет.

Осанка и положение головы

Если человек смотрит вниз, это не значит, что он не уверен в себе. Во многих случаях опущенная вниз голова намекает на задумчивость. Такие люди могут быть очень творчески развитыми. Возможно, что человек, который идет, опустив голову, думает о чем-то важном прямо сейчас.

Если человек постоянно идет с высоко поднятой головой и в прямом смысле задирает нос, это может указывать на тот факт, что вы с ним точно не придете к компромиссу. Такие личности непробиваемы и очень неуступчивы. Спорить с ними нет абсолютно никакого смысла.

Человек с прямой осанкой уверен в себе и эмоционально здоров. Согнутая спина говорит о том, что человек подвержен манипуляциям и имеет слабое биополе, не способное противостоять нападкам со стороны.

Положение стоп

Если стопы человека при ходьбе развернуты во внешнюю сторону, то это указывает на то, что перед вами открытый человек, готовый к диалогу. Он предельно честный, но может быть чрезмерно откровенным.

Если стопы развернуты вовнутрь (нечто вроде косолапия), то это указывает на то, что человек перед вами очень скрытный. Вы вряд ли когда-нибудь сможете узнать его на сто процентов.