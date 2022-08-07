Как выглядит могила матери Винокура
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Как выглядит могила матери Винокура

Как выглядит могила матери Винокура

Четыре года назад не стало мамы Народного артиста РСФСР Владимира Винокура. Женщина прожила долгую, но трудную жизнь, наполненную лишениями – она рано потеряла мужа и старшего сына. Владимир оставался единственной опорой и поддержкой. Да и он боготворил свою маму, поэтому потеря родительницы стала для Владимира огромным ударом.

Анна Юльевна родилась 1 января 1922 года в украинском городе Кривой Рог. В ее жизни был только один мужчина - Натан Львович Винокур, которые осел в Курске после окончания Великой Отечественной войны. С ним она и создала семью, а после на свет появилось 2 сына – Борис и Владимир.

Сама Анна Юльевна всю жизнь проработала учительницей русского языка и литературы в средней школе Курска. Всю себя она посвятила мужу и наследникам – была рядом, поддерживала, хвалила и ругала. Именно мама всегда верила в творческий потенциал младшего Вовы, хотя и муж, и старший Борис были рабочими людьми. Анна Юльевна просматривала все выпуски «Аншлага» с участием сына, делала замечания и вносила предложения. Она поддерживала ребенка в самые сложные периоды его жизни.


После смерти мужа в 1995 года мама Винокура сильно сдала и впала в депрессию, но взяла себя в руки ради детей. А в 2010 году ее ждало новое испытание – умер старший сын Борис. Здоровье после 60 лет начало подводить мужчину: он перенес 30 операций, страдал от почечной недостаточности и диабета. В середине лета из-за аномальной жары сердце 66-летнего Бориса остановилось.


Владимир поддерживал маму. Анна Юльевна жила совсем рядом – сын купил ей хорошую квартиру в соседнем доме. Каждый день сын навещал маму и подолгу сидел с ней, разговаривая и помогая по хозяйству. Она и умирала прямо у него на руках. Перед смертью женщина успела произнести: «Сыночек, не грусти сильно и не ходи часто на кладбище. Буду охранять тебя, наблюдать за тобой».


«Когда прохожу мимо подъезда мамы, мне становится грустно», – рассказывает артист. - «Я потерял последнего родного человека. Я не стираю номера мамы, отца, брата в телефоне. Считаю, что нельзя стирать номера».

На могиле родительницы Владимир установил роскошный памятник. На большом портрете – Анна Юльевна в образе королевы Елизаветы II – в пышном платье и с короной на голове. Многие оценили любовь сына к матери, но нашлись и недовольные пользователи, которые не понимают подобного.


«Его мама - чтит память ровно так, как хочет, и никто не в праве его осуждать», «Наверное, для него, она была королевой. И это очень хорошо», «Понты, они такие... Ещё люди любят у себя корни дворянские искать, там, где их точно нет. Потребность такая, аж до чесотки у некоторых», «Лучше уж такая крайность, чем вообще не знать. где мать лежит», «Ладно мама захотела так, в парике и с аксельбантом. Но зачем этот позор ему фотографировать и выкладывать? Хотели, чтобы мы обсудили и не забыли?», - пишут пользователи сети.

Анна Юльевна умерла 6 августа 2018 года в возрасте 97 лет. И хоть Владимиру Винокуру самому за 70, он очень тоскует по своей родительнице и часто ее вспоминает.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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