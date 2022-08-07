Каким критериям должны были соответствовать рабыни Сулеймана и каких девушек никогда не брали в гарем
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Каким критериям должны были соответствовать рабыни Сулеймана и каких девушек никогда не брали в гарем

Каким критериям должны были соответствовать рабыни Сулеймана и каких девушек никогда не брали в гарем

Во дворце Сулеймана существовало особое, почти сакральное место — гарем, куда привозили юных девушек из разных государств. Можно подумать, что такое «похищение» наводило ужас на представительниц прекрасного пола, однако это не совсем так. Школа гарема была местом большой конкуренции, ведь не всех девушек брали на обучение.

Поклонники сериала «Великолепный век» так и не узнали, как именно отбирали наложниц в сераль и каким критериям они должны были соответствовать. Попробуем прояснить этот вопрос.

Какой должна была быть наложница для Сулеймана

Самое главное правило — это послушность. Девушек, которые создавали конфликты или не подчинялись Сулейману, в гареме не держали.


Не менее важным критерием был привлекательный внешний вид. Рабыня должна была нравиться султану, быть стройной и красивой. Ни в коем случае не брали девушек с явными физическими недостатками, страдающих какими-то заболеваниями.

Интересно, что сама Хюррем вовсе не была модельной внешности. По крайней мере так говорят историки. Впрочем, как знать, какие вкусы были у Сулеймана, возможно, его манило именно несовершенство.

Каких девушек никогда не брали в гарем и почему

В гареме, как это несложно было заметить по сериалу «Великолепный век», не было ни одной темнокожей девушки. В Османской империи к черному цвету вообще было предвзятое отношение — он ассоциировался с чем-то нечистым. Сложно представить, чтобы во дворце воспитывался ребенок-мулат от матери-негритянки. Потому такие девушки не могли оказаться в гареме.

То же самое касалось и азиаток. Потомок с явно выраженным узким разрезом глаз мог стать причиной позора для правителя и всей империи. Ее могущество на мировой арене моментально бы пошатнулось.


Точно так же не было в гареме индианок, ведь шехзаде должен был быть европейской внешности, с белой кожей.

Какие еще девушки не могли оказаться в гареме

Абсолютно недопустимой для наложницы была короткая стрижка. Волосы — это достоинство женщины, ее сексуальность, а также показатель здоровья. Если у девушки были короткие волосы, то по сути она была опозорена.

Никогда не брали в гарем и женщин с детьми. Тут о причинах гадать долго не придется. Естественно, султан брал в наложницы исключительно девственниц. Только они могли стать достойными матерями для будущих наследников падишаха.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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