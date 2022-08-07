Какой марафон запускает Бородина?

Ксения Бородина является бессменной ведущей телепроекта о любви «Дом-2». Она ведет программу больше 16 лет, с самых первых дней, но зрители начали замечать, что сейчас звезда редко появляется на телестройке. Многие решили, что Ксюша покинула пост ведущей, но телеведущая успокоила поклонников, сообщив, что не ушла с «Дом-2». Просто пока она работает над другими проектами. Одним из них оказался Марафон, который Бородина запустит в соцсети в самое ближайшее время.

Ксения будет учить женщин обходить стороной токсичных мужчин и вовремя выходить из отношений с абьюзером. По словам Бородиной, предыдущий брак был именно с таким партнером, и ведущая была в нем несчастна, но терпела долгое время. Ксения не раз говорила, что Курбан не зарабатывал деньги, не обеспечивал семью, постоянно изменял, пропадал ночами, но при этом унижал свою избранницу и диктовал свои условия.

Вот только пользователи не доверяют Бородиной в этом плане. Они считают, что она не имеет права рассказывать про подобные вещи, пока не найдет действительно достойного мужчину и не создаст с ним полноценную семью. Сейчас же поклонники наблюдают, как Ксения наступает на одни и те же грабли, находя любовников-альфонсов, постоянно ходит по клубам в поисках очередного кавалера и совсем не нацелена на создание «здоровых» отношений.





«Осталось ещё Ане Седоковой после ее 4 браков запустить марафон, как найти одну любовь на всю жизнь», - смеются пользователи Телеграмм-каналов. - «Или Джигану, как стать успешным бизнесменом и не быть под каблуком».

«Ну кто, скажите, подсказывает инфлюенсерам, которые хотят поднять легкого бабла, темы для своих курсов?» – вторят другие. - «Это же выглядит как жесткий троллинг над хомячками».

Самое интересное, что ранее Бородина негативно высказывалась о так называемых «инфоцыганах», которые просто выкачивают деньги из доверчивых подписчиков, и при этом дают минимальные полезные знания. Сейчас она и сама присоединилась к «инфоцыганам».





Напомним, что Ксения и Курбан развелись летом прошлого года. Звезда решила поступить мудро и постаралась сохранить нейтральные отношения с бывшим супругом ради общей дочери Теоны. Но, как выяснилось совсем недавно, Курбан не спешит пользоваться благосклонностью жены и уже 2 месяца не приезжает к дочери даже на час. Теона сама пишет и звонит отцу, но тот слишком занят личной жизнью, хотя девочку уверяет, что у него очень важные дела и времени пока нет.