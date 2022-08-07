Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина разрыва

Вадим Карасев

41-летняя Ким Кардашьян и 28-летний Пит Дэвидсон начали встречаться в прошлом году. Первые слухи о паре появились в октябре. На экране влюбленные выглядели прекрасно, но оказалось, что в реальности у них были большие проблемы, которые привели к расставанию.

Ранее СМИ сообщали, что им трудно поддерживать отношения из-за несовпадающих графиков. Пит провел половину лета в Австралии на съемках фильма "Wizards!", а Ким в это время занималась детьми. На одной из последних фотографий Пит предстал в футболке с надписью "чувствую себя как дерьмо".

Пит Дэвидсон в футболке "чувствую себя как дерьмо"

Для поклонников новость стала неожиданностью: еще в прошлом месяце Ким делилась фотографиями, как мило положила ноги на грудь бойфренда, а Дэвидсон сделал татуировку в честь Кардашьян. Он написал на ключице "Жасмин и Аладдин". Когда они играли этих персонажей, они впервые публично поцеловались.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Однако про несовпадающие графики — это дежурная "отмазка" знаменитостей при расставании, если они не хотят сообщать реальные причины. Источники издания Page Six считают, что дело тут совсем в другом.



Инсайдеры назвали Пита "спонтанным и импульсивным" и пояснили, что иногда он требует, чтобы Кардашьян немедленно к нему прилетела. Однако у Ким четверо детей, и они для нее всегда на первом месте. Возможно, причина таких разных взглядов в большой разнице в возрасте пары.

Впрочем, некоторым поклонникам Кардашьян слухи об их расставании стали приятной новостью. Они лелеют надежды, что звезда снова воссоединится с Канье Уэстом. Тем более рэпер до сих пор ухаживает за Ким: он помогал ей разобраться со скандалом насчет интимных видео и даже пригонял пикап, полный алых роз.

