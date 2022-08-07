"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее

Вадим Карасев

44-летняя телеведущая Ольга Орлова в последнее время часто радует подписчиков фотографиями своей фигуры в купальниках. В одном из последних постов можно заметить, что животик у Ольги заметно округлился.

Орлова выложила фотографию без капли стеснения и призвала не изнурять себя диетами. "Объявляю бесплатный Марафон по набору веса и прекрасного настроения!" — написала она. Многие согласились со звездой, а некоторые решили устроить хейт.

Телеведущая Ольга Орлова показала фигуру

"Где вы нашли фигуру? Коротконожка", "Живот рахита, ну перестаньте вы так фотошоп извращать", "Фигура у вас угловатая", "Слабо без фотошопа хоть раз себя выложить?" "Вполне сексаульная для своего возраста милфа". "Красивый купальник и стройная фигура, не слушайте хэйтеров","Орлова и в 50 лет будет выглядеть на 20, умница", — писали недовольные юзеры. Ольга посмотрела на это все и решила посвятить хейтерам отдельный пост.

У нас почему-то женщины ненавидят женщин. Мы не можем, глядя на других девушек, восхищаться, похвалить, поддержать по-бабски. У нас же, если живот на фото вывалился, то ты — беременная или в климаксе, или живот как у рахита.

Ведущая считает, что весь этот негатив лишь отвлекает от радостей жизни и такие люди потому и несчастны. "Вы можете злиться только на себя, меняйте мышление, работайте над собой", — посоветовала Орлова.



Телеведущая Ольга Орлова резко ответила на вопрос по поводу детей

Ведущая воспитывает сына Артема от Александра Карманова — это первый и единственный ребенок женщины. Недавно одна из подписчиц решила поинтересоваться, не жалеет ли Ольга, что не родила еще. Звезда справедливо отметила, что такие вопросы обычно всех раздражают.

"Это некорректный вопрос, как и все остальные про не случившихся детей. А вдруг я всю жизнь пыталась?! Это личное, и не каждый готов этим делиться", — написала Орлова.

К слову, Артему уже 21 год, но мама по-прежнему активно принимает участие в его жизни. Недавно она высказывалась, что главное пожелание для его спутницы — взаимная любовь и забота …и высшее образование. А все остальное неважно.