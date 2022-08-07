"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее

"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее

"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее

44-летняя телеведущая Ольга Орлова в последнее время часто радует подписчиков фотографиями своей фигуры в купальниках. В одном из последних постов можно заметить, что животик у Ольги заметно округлился.

Орлова выложила фотографию без капли стеснения и призвала не изнурять себя диетами. "Объявляю бесплатный Марафон по набору веса и прекрасного настроения!" — написала она. Многие согласились со звездой, а некоторые решили устроить хейт.


Телеведущая Ольга Орлова показала фигуру

"Где вы нашли фигуру? Коротконожка", "Живот рахита, ну перестаньте вы так фотошоп извращать", "Фигура у вас угловатая", "Слабо без фотошопа хоть раз себя выложить?" "Вполне сексаульная для своего возраста милфа". "Красивый купальник и стройная фигура, не слушайте хэйтеров","Орлова и в 50 лет будет выглядеть на 20, умница", — писали недовольные юзеры. Ольга посмотрела на это все и решила посвятить хейтерам отдельный пост.

У нас почему-то женщины ненавидят женщин. Мы не можем, глядя на других девушек, восхищаться, похвалить, поддержать по-бабски. У нас же, если живот на фото вывалился, то ты — беременная или в климаксе, или живот как у рахита.

Ведущая считает, что весь этот негатив лишь отвлекает от радостей жизни и такие люди потому и несчастны. "Вы можете злиться только на себя, меняйте мышление, работайте над собой", — посоветовала Орлова.


Телеведущая Ольга Орлова резко ответила на вопрос по поводу детей

Ведущая воспитывает сына Артема от Александра Карманова — это первый и единственный ребенок женщины. Недавно одна из подписчиц решила поинтересоваться, не жалеет ли Ольга, что не родила еще. Звезда справедливо отметила, что такие вопросы обычно всех раздражают.

"Это некорректный вопрос, как и все остальные про не случившихся детей. А вдруг я всю жизнь пыталась?! Это личное, и не каждый готов этим делиться", — написала Орлова. 

К слову, Артему уже 21 год, но мама по-прежнему активно принимает участие в его жизни. Недавно она высказывалась, что главное пожелание для его спутницы — взаимная любовь и забота …и высшее образование. А все остальное неважно.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Виктория Боня угодила на больничную койку
Виктория Боня угодила на больничную койку
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Израиль согласился на перемирие
Израиль согласился на перемирие
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским
Curiosity передал звуки Марса
Curiosity передал звуки Марса

Топ на сегодня

Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро

Еще по теме

Ольга Орлова шиканула своей фигурой в бикини
Ольга Орлова показала шикарную фигуру в бикини, а ее заподозрили в беременности
Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
"Лицо натянули, да переборщили": фанаты Ольги Орловой заподозрили ее в пластике