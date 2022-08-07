Козлов передумал бесить Алену Опенченко и они помирились
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Козлов передумал бесить Алену Опенченко и они помирились

Козлов передумал бесить Алену Опенченко и они помирились
Михаилу Козлову и Алёне Опенченко наконец-то удалось устранить всё разногласия в паре и больше они не будут раздражать друг друга. Михаил Козлов начинает чувствовать себя на поляне всё увереннее и с каждым днём он становится всё более активным участником.

При этом на Лобном он с лёгкостью меняет своё мнение на противоположное. Видимо, прочитал фразу, что только дурак не меняет своего мнения и решил бросаться из крайности в крайность. При всём этом он мог с лёгкостью поставить на место Алену Опенченко. Девушка известна своей несдержанностью, вспыльчивостью и свободой нравов. Вот Козлов и заявил, что чавкать ему нравится, а Алёне остаётся только смириться.

И вот стало известно, что Алена и Михаил наконец-то помирились. Им удалось устранить все разногласия в паре. Но вряд ли они решатся озвучить условия своего примирения, поэтому остаётся лишь гадать.

Видимо, привычки Козлова Алену больше не бесят? Он смог резко выучить правила этикета и больше не чавкает за столом? Или вся эта ссора была надуманной, чтобы привлечь к себе побольше внимания? И решится ли Козлов всё же познакомить свою избранницу с родителями?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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