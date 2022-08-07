Круизный туризм будут развивать на Байкале
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Круизный туризм будут развивать на Байкале

Круизный туризм будут развивать на Байкале

К 1 октября 2022 года Ростуризму совместно с Минприроды России, Минтрансом, правительствами Иркутской области и Республики Бурятия поручено проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал. Поручение утвердила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании Правительственной комиссии по охране озера Байкал, сообщается на сайте кабмина РФ.

Для этого необходимо построить причалы, пункты приёма и заправки судов, сбора и утилизации ТКО и жидких бытовых отходов, а также утилизации круизных судов после завершения их эксплуатации. Кроме того, планируется проработать вопрос о возможности спуска в акваторию озера Байкал дополнительного экологического судна с учётом развития круизного туризма. Также проведут инвентаризацию затонувших судов на озере Байкал и доклад о результатах направят в Минприроды России и Правительство Российской Федерации — для решения вопроса о финансировании работ по подъёму таких судов.

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По материалам: irk

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