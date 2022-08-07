Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью

Ведущая Ксения Бородина ответила на нападки злопыхателей. Шесть лет продлился брак телеведущей и Курбана Омарова. У пары есть общая дочь Теона. Похоже, в последнее время Курбан настолько занят личной жизнью, что у него нет времени повидаться с ребенком. Сам Омаров никак не комментирует подобные доводы в свой адрес, зато за него это сделала Ксения Бородина. Она опровергла сообщение подписчика о том, что не дает видеться Теоне с папой. Наоборот — девочка пытается связаться с отцом и встретиться, но этого не происходит. «С чего вы взяли, что я не даю ему видеться с ребенком? Может, ее не берут просто. Может, ребенок пишет, звонит два месяца сам, а его даже на час не заезжают увидеть, потому что много «важных дел». Смотрите на действия, а не на красивые фразочки», — посетовала 39-летняя телеведущая в личном блоге.Сейчас Курбан Омаров активно строит личную жизнь и ухаживает за девушками. Как оказалось, после разрыва с Бородиной у бизнесмена завязался роман, недавно эти отношения закончились. «Практически сразу после развода я стал жить с девушкой. Месяц назад мы расстались и теперь наконец я никому ничего не должен. Вот и наслаждаюсь свободой, которой у меня не было уже много-много лет. Всех, кто меня понимает, крепко обнимаю! Всем, кто хочет читать мне мораль, советую смотреть в свою тарелку», — откровенничал Курбан. К слову, Бородина не раз намекала, что Омаров был неверен ей. Сам предприниматель считает, якобы Ксения изменяла ему с близким другом Трофимом Симищенко.