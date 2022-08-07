Кто родился 7 августа

Елена Александровна Евтюхова (52 года)

Член Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Образование высшее — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Калужский филиал). До избрания — заместитель руководителя Аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа, начальник Управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки.

Иван Иванович Мельников (72 года)

Первый заместитель председателя Государственной Думы с декабря 2011 года. Один из основателей Коммунистической партии. Кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, профессор. Награжден орденом «Знак почета» и знаком «Отличник народного образования». Присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации». До политической карьеры всю жизнь проработал в МГУ. Избирался депутатом Государственной Думы II-VII созывов. Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы.

В этот день также родились:

Валерий Георгиевич Газзаев (67 лет)

Советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России. Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Государственной Думы VII созыва, бывший председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы. Как игрок известен по игре за «Спартак» из Орджоникидзе, ростовский СКА, московские «Локомотив» и «Динамо», а также тбилисское «Динамо»; бронзовый призер летних Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР. Тренерскую карьеру начал в 1986 году.

Александр Борисович Журбин (76 лет)

Советский и российский композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Участник общественной организации Союза композиторов России, а также Союза кинематографистов России, Союза театральных деятелей и Союза писателей России. Автор и ведущий радиопередач: «Звуки мюзикла» и «Музыкальные перекрестки» на радиостанции «Орфей», а также колумнист газеты «Известия». Песни на музыку Журбина исполняли Кристина Орбакайте, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская, Нина Шацкая, Анна Большова, Николай Караченцов, Михаил Боярский, Павел Смеян, Наталья Ветлицкая и другие.

Федор Осипович Шехтель (1859-1926)

Русский архитектор. Академик Императорской Академии художеств, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий. Его считают одним из создателей стиля русского модерна в архитектуре. Автор порядка 200 архитектурных проектов, большинство из них разработаны и созданы в Москве и Московской области. Только в столице он возвел более 60 зданий, среди которых Ярославский вокзал, особняки Рябушинского и Морозовой, здание МХТ. Кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава. Будучи прославленным русским зодчим, Шехтель так и не получил диплом архитектора.