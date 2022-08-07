Лайму Вайкуле нужно гнать поганой метлой, заявил Соседов

Певица Лайма Вайкуле зарабатывает в России, но при этом оскорбляет ее. Многие российские поклонники разочаровались в артистке, когда она вышла на концерт в одном из городов Литвы с флагом Украины. Звездные коллеги поспешили раскритиковать Лайму Вайкуле, которая в свое время неплохо зарабатывала в РФ. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что 68-летняя исполнительница не совсем понимает, что происходит в мире, и ведет себя не очень мудро. «Мне кажется, они уже не отдают себе отчет в том, что говорят и делают. А считают себя вне мира, вне общества. Лайма может говорить все что угодно, она ничего не понимает в политике. Эта женщина далека от политических процессов, как и многие наши артисты. И хочется сказать Лайме: «Если ты не знаешь, что сегодня творится в мире», то зачем тогда занимаешься политическими декларациями, тем более со сцены, разворачиваешь украинский флаг», — поделился Соседов личным мнением.Также критик уверен — без российской публики дела у Лаймы Вайкуле шли бы не самым лучшим образом. «Перекрыли бы ей здесь кислород, перестали бы приглашать, чтобы она сидела в своей Латвии и давала бы каждый день концерты в полупустом зале. Они, да, зарабатывают в России, а потом гадят здесь, оскорбляя страну. Пусть Лайма Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии или на Украине. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор. Поэтому я бы ее гнал отсюда поганой метлой. Но нет, она приезжает в Россию. Эта артистка уже давно себя скомпрометировала. Я считал Лайму умной женщиной, но это оказалось не так, к сожалению. Да и какая она певица? Если бы не Паулс с Резником, то где бы она была? Но Лайма Вайкуле вышла на сцену великой страны, где ее полюбили. Однако она не оценила этой любви России к ней», — порассуждал Сергей Соседов в интервью Teleprogramma.pro.