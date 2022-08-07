Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера в Раке 2022
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Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера в Раке 2022

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера в Раке 2022
Астролог Лариса Андерсен составила прогноза для Раков 2022. ВРЕМЯ СЕМЕЙНЫХ РАДОСТЕЙ👩‍❤️‍👨 Друзья, всем привет!🧡❤💜 6 августа начался  транзит Венеры в Раке. ✌Раки – это замечательные семьянины, им важно чувствовать любовь и заботиться о партнере и близких. Поэтому в период этого транзита многие состоявшиеся пары могут принять решение узаконить свои отношения. В семейных союзах проснется желание проводить больше время вместе, играть с детьми,  говорить о своих чувствах. Одиноким людям в это время больше обычного захочется создать крепкие отношения, где они смогут дарить и получать любовь, чувствовать заботу и понимание. ⠀ Но в то же время в личных, дружеских и деловых отношениях  будет тяжело отстаивать свои границы, так как Раки часто жертвуют собой ради окружающих. Поэтому в любой ситуации не забывайте про себя и собственные интересы🙏 Рак для Венеры неблагоприятный знак и Венера почувствует себя некомфортно и не сможет проявить все свои лучшие качества в полной мере. Гиперчувствительность и излишняя эмоциональность будут мешать в семейной гармонии. Транзит может способствовать тому, что многие люди начнут провоцировать конфликты на ровном месте, аргументируя тем, что им не хватает любви и внимания. Другие могут «заедать» свои переживания, а  кто-то замкнется в себе. Старайтесь все конфликты решать сразу, говорите о своих чувствах и учитываете чувства партнёра❤️ 🎨🖌️В период транзита благоприятно успокаивать свой ум творчеством, духовными практиками, погружением в астрологию и психологию. Ещё одна особенность транзита – ваша интуиция усилится. Слушайте свой внутренний голос и он поможет в этот период совершать правильные действия и поступки. ‼️Транзит продлится до 30 августа. Во благо вам и Вселенной 💫
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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