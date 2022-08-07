Лариса Гузеева рассказала о тяжелой жизни звезд

63-летняя ведущая и актриса Лариса Гузеева призналась, как тяжело ей приходится жить. Телеведущая проводит свой отпуск в Болгарии. Артистка поселилась в собственных апартаментах, расположенных в элитном жилом комплексе в поселке Равда на берегу моря. Вместе с телеведущей на отдых прилетела актриса Лариса Удовиченко. Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» предстала перед фанатами в летящем платье и кокетливой шляпке. Лариса Гузеева восхитилась образом подруги, а та пожаловалась, что даже на отдыхе знаменитостям невозможно расслабиться. «Актрисы не имеют права отдыхать и быть в простом удобном летнем сарафане. Я рано встаю, начинаю убирать, готовить завтрак, стирать вот в этом виде, потом иду на пляж, но очень трудно плавать в босоножках на высоком каблуке. Они спадают и тянут на дно. Такая судьба — и на отдыхе нельзя расслабиться», — заявила Удовиченко.«Иначе заклюют! Всем можно стареть, набирать вес, на отдыхе выпить иногда вино можно всем, кроме нас», — добавила Гузеева. Лариса снимала Удовиченко на камеру, она восхитилась женственным образом актрисы, назвав себя «простой русской бабой». Стоит отметить, что главным секретом своей красоты Гузеева считает фотошоп. Поклонники восхищаются молодостью звезды, а та незатейливо отмечает, что дело исключительно в действии графического редактора. Тем не менее, близкие считают, что Лариса — объект мечтаний для многих мужчин.