Лазарев: «Некоторые артисты не работают на одной площадке со звездами, которые им неприятны»

Сергей Лазарев дал интервью, в котором рассказал о своей непритязательности в выборе коллег по сцене. Он согласен сотрудничать даже с теми, кто ему неприятен.

Экс-солист поп-дуэта Smash!! совершенно не против выступать нелестно отзывающимися о нем музыкантами. Хотя многие артисты отказываются появляться на одном мероприятии с теми, кто им не нравится. Исполнитель отмечает, что в бизнесе нет места обидам и личной неприязни.

«Я знаю, что некоторые артисты принципиально не работают на одной площадке со звездами, которые им неприятны, либо как-то их публично задели. Это не моя история. За 25 лет работы в индустрии я научился четко разделять личное и бизнес», — делится Сергей Вячеславович.

Однако певец отметил свой непростой характер. Эмоциональность и чрезмерная прямота иногда мешают бывшему участнику группы Smash!! налаживать контакты.

«Я очень эмоциональный человек и порой страдаю из-за этого. Часто люди обижаются на мою прямолинейность, хотя я вовсе не хотел никого задеть. Просто говорю то, что думаю, а окружающие порой считывают это как грубость», — посетовал 39-летний исполнитель.

Например, недавно 51-летняя Лера Кудрявцева расстроилась из-за набранного во время отпуска веса. Она поправилась на восемь килограмм и поспешила поделиться своей печалью с другом. Лазарев не стал утешать знакомую и ляпнул едкое: «За один день? Ну ты и жрешь! Я тебя узнаю при встрече? Будь с журналом «Огонек» в руках на всякий случай». Ведущая за словом в карман не лезет. Она ответила, что придет с санаторной карточкой.