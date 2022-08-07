Лолита Милявская готовится к своей смерти
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Лолита Милявская готовится к своей смерти

Лолита Милявская готовится к своей смерти
Певица Лолита Милявская в шоке от цен на могилы и гробы.   В свои 58 лет Лолита Милявская полна жизненной энергии. И все же годы неумолимы и всякое может случиться в любой момент. Задумываясь о вечном, артистка уже решила, где хотела бы быть похороненной. Она назвала сразу несколько мест, достойных того, чтобы там осталась частичка ее праха. «Я выбрала три места, где мне было хорошо. В Киеве возле того дома, где я жила, на перекрестке. Лялин переулок, там, где я состоялась, в Москве. И в Болгарии напротив дома, какое там место — кайф!», — заявила Милявская в одном из интервью два года назад. Понятно, что выполнить ее волю можно только предварительно кремировав тело знаменитости. И она совершенно не против этого, потому как не хочет обременять родных похоронами, особенно учитывая, что удовольствие это не из дешевых.
«Гробы, если не отвратительные, то стоят… Лучше купить квартиру. И место стоит столько, сколько трешка», — все подсчитала хозяйственная Милявская, которую цитирует «Пятый канал». Сразу в двух местах похоронили и скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова. Часть — на Троекуровском кладбище, за что пришлось заплатить композитору Игорю Крутому почти четыре миллиона рублей. А вторую половину развеяли в Германии над озером, где жил и любил отдыхать экс-солист «Ласкового мая».
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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