Максим Фадеев: «Если у меня возникнет идея возобновить SEREBRO, то приглашу Серябкину»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале ответил на вопрос, волнующий подписчиков. Поклонники группы SEREBRO спросили, возможно ли возобновить сотрудничество с бессменной участницей коллектива Ольгой Серябкиной.

54-летний Фадеев не стал отрицать потенциальный контракт. Он заверил взволнованную публику, что обязательно пригласит автора песен группы SEREBRO, если решит снова запустить ранее популярный музыкальный проект. А также отметил незаменимость экс-участницы.

«Если вдруг у меня когда-то возникнет идея возобновить SEREBRO, то я, конечно же, приглашу Ольгу, чтобы по текстам она там поработала. Мне кажется, она неотъемлемая часть Серебра, пусть она так и будет ее частью. Я совершенно не против», — поделился он с подписчиками своего Telegram-канала.

Ранее в Сети поползли слухи о том, что SEREBRO распалось из-за конфликта. Однако сплетни опровергла 37-летняя Серябкина. Она заверила фанатов, сотрудничество завершилось по воле случая. Ольга не против возобновить совместную деятельность, однако в этом вопросе ей важна инициатива Фадеева.

«Если предложение поступило бы, то... Словом, я всегда оцениваю ситуацию на текущий момент и не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если это будет всем в кайф...», — сказал она, оставив шлейф загадочности.

Сейчас Максим Фадеев, добившийся успехов за рубежом, сконцентрировался на работе в России. Он признается, что его больше ничто не связывает с Западом. Автор-исполнитель дает сольные концерты, выступает на сборных, а также строит планы на открытие в Москве собственной музыкальной школы. В ней продюсер хочет обучать вокалу любых стилей и направления: от гроулинга до оперного пения.