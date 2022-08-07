Максим Галкин высмеял россиян на концерте в Юрмале, заговорив по-латышски
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Максим Галкин высмеял россиян на концерте в Юрмале, заговорив по-латышски

Максим Галкин высмеял россиян на концерте в Юрмале, заговорив по-латышски

46-летний Максим Галкин накануне выступил с концертом в Юрмале, на котором местным фотографам запретили фотографировать до и после мероприятия. Сам комик на сцене перешол на латышский язык и принялся шутить про следящих за ним россиян.

По словам Максима Галкина, он стал изъясняться на иностранном языке, опасаясь, что россияне в зале следят за ним, так что впоследствии смогут распространить его высказывания на  остроактуальные политические темы.


"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - заявил Галкин.

В определенный момент российский шоумен оказался на полу, желая то ли забрать цветы от поклонников, то ли сфотографироваться. 

Разочарованные зрители качали головами. "Противно смотреть", "Максим, ты так разочаровал нас...", - говорили пришедшие на концерт в Юрмале люди.


Пугачева пристраивает детей в рижскую школу, считает эксперт

До этого сообщалось, что Алла Пугачева собиралась осенью отправить детей в столичную школу. Однако таролог и экстрасенс Нателла Гортас считает, что певица уже изменила свои планы.

"В Россию Примадонна в ближайшее время не вернется. Мне приходит информация о том, что она уже пристраивает своих деток в рижскую школу, а помогает ей в этом ее верная подруга Лайма Вайкуле", - утверждает эксперт.

По словам Гортас, Пугачева сильно привязана духовно к Максиму Галкину, который является сейчас главным добытчиком в семье.

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По материалам: uposters.ru

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