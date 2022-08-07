Максим Галкин высмеял россиян на концерте в Юрмале, заговорив по-латышски

Вадим Карасев

46-летний Максим Галкин накануне выступил с концертом в Юрмале, на котором местным фотографам запретили фотографировать до и после мероприятия. Сам комик на сцене перешол на латышский язык и принялся шутить про следящих за ним россиян.

По словам Максима Галкина, он стал изъясняться на иностранном языке, опасаясь, что россияне в зале следят за ним, так что впоследствии смогут распространить его высказывания на остроактуальные политические темы.



"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - заявил Галкин.



В определенный момент российский шоумен оказался на полу, желая то ли забрать цветы от поклонников, то ли сфотографироваться.

Разочарованные зрители качали головами. "Противно смотреть", "Максим, ты так разочаровал нас...", - говорили пришедшие на концерт в Юрмале люди.

Пугачева пристраивает детей в рижскую школу, считает эксперт

До этого сообщалось, что Алла Пугачева собиралась осенью отправить детей в столичную школу. Однако таролог и экстрасенс Нателла Гортас считает, что певица уже изменила свои планы.

"В Россию Примадонна в ближайшее время не вернется. Мне приходит информация о том, что она уже пристраивает своих деток в рижскую школу, а помогает ей в этом ее верная подруга Лайма Вайкуле", - утверждает эксперт.

По словам Гортас, Пугачева сильно привязана духовно к Максиму Галкину, который является сейчас главным добытчиком в семье.