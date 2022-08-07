Мир Юрского периода: Господство (2022)

Вадим Карасев

Вулкан на Нубларе натворил много бед. С тех пор прошло 4 года. Остров населен людьми и динозаврами, которых защищает Клэр Диринг, когда-то работавшая операционным менеджером в «Мире юрского периода». На огромных рептилий охотятся незаконные селекционные организации. У Клэр и Оуэна Грэйди есть своя отдаленная хижина на горной территории Сьерра-Невады. Там секретно живет клонированная Мейзи, дедом которой является сэр Бенджамин Локвуд.

Главные герои фильма «Мир юрского периода: Господство» сильно удивились, увидев велоцираптора Блю, которого обучал Оуэн. У этого динозавра родился детеныш, для зачатия которого был использован бесполый способ. Девочка назвала малышку велоцираптора Бета. Между ними установились отношения, аналогичные связи Блю и Оуэна. Главным героям фильма «Мир юрского периода: Господство», вышедшего на экраны в 2022 году, не было известно, что сотрудники коррумпированной биогенетической корпорации «BioSyn Genetics», которую возглавляет гендиректор Льюис Доджсон, ищут Мейзи.

Внучке Локвуда надоела уединенная жизнь. Она сбежала из хижины и оказалась в соседнем городе. Там девочка и Бета были схвачены оперативниками корпорации «BioSyn Genetics». Грэйди и Диринг незамедлительно начали операцию по спасению Мейзи и детеныша велоцираптора, за которой зрители будут наблюдать во время просмотра фильма онлайн.Гигантская саранча нацелилась на полное уничтожение посевов. Миру грозит серьезный продовольственный кризис.

Палеоботанику Элли Сэттлер стало известно, что саранче не нравятся культуры, для выращивания которых использовались семена «BioSyn» Она подумала, что возникшие проблемы с продовольствием связаны с конкурентной борьбой корпорации Доджсона. Сэттлер встретилась с палеонтологом и своим бывшим возлюбленным доктором Аланом Грантом.

Он согласился оказать Элли помощь в расследовании операций «BioSyn Genetics». Приключенческий фильм продолжается историей о том, как главным героям удалось узнать, где находится внучка Локвуда и Бета. Они отправились на Мальту. Там на черном рынке торговали динозаврами, которые случайно были выпущены во время проведения спецоперации местных правоохранительных органов, что привело к хаосу. Грэйди и Диринг узнали, что девочка и детеныш велоцираптора находятся в штаб-квартире корпорации Доджсона, люди которого перевезли их в итальянские Доломитовые Альпы. На территории черного рынка Оуэн и Клэр встретились с Кайлой Уоттс, пилотом воздушного грузовика.

Она занимается доставкой животных на Мальту и знает, где находится штаб-квартира «BioSyn Genetics». Кайла пообещала доставить в Доломитовые Альпы главных героев научно-фантастического триллера. Грант и Сэттлел оказались в штаб-квартире корпорации Доджсона по приглашению Яна Малкольма, который изучает теорию хаоса. Элли и Алан должны оказать ему помощь в раскрытии незаконной деятельности «BioSyn Genetics». Они получают поддержку от директора корпорации по связям с общественностью Рамзи Коула, главный враг которого – Доджсон. От генетика Генри Ву главные герои фильма узнают о сконструированной в лаборатории гигантской саранче.



