Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)

Вадим Карасев

Многие из нас помнят Келли Брук, которая в 2017 году буквально взорвала интернет. Дело в том, что ученые провели исследование, в котором вынесли четкий вердикт: фигура английской модели идеальна по всем параметрам. Это при том, что Келли не сидит на диетах, у нее не 90-60-90. Но с учеными не поспоришь. У Келли было много романов, но последние пять лет она стабильно состоит в отношениях и вот, теперь, дождалась брака.