Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)
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Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)

Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замужМногие из нас помнят Келли Брук, которая в 2017 году буквально взорвала интернет. Дело в том, что ученые провели исследование, в котором вынесли четкий вердикт: фигура английской модели идеальна по всем параметрам. Это при том, что Келли не сидит на диетах, у нее не 90-60-90. Но с учеными не поспоришь. У Келли было много романов, но последние пять лет она стабильно состоит в отношениях и вот, теперь, дождалась брака.


Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж
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По материалам: триникси

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Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла
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