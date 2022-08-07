"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
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"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"

"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" передали более 1,5 тонн гуманитарной помощи добровольческому батальону "БАРС-4", который участвует в специальной поенной операции по защите Донбасса под Николаевом. Об этом заявил Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.

"Сегодня в рамках гуманитарной миссии "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" доставили гуманитарную помощь солдатам добровольческого батальона "БАРС-4", участвующего в специальной военной операции под Николаевом. Передали спальные мешки, наколенники и налокотники, средства связи, средства личной гигиены, продукты, воду. Очень рады помочь нашим ребятам, которые защищают внешние рубежи нашей Родины", — сказал он.


Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства". 26 мая "Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. 

На данный момент волонтеры "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты" работают в гуманитарных центрах "Единой России" в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.

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По материалам: uposters.ru

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