Начали выплаты находящимся на гемодиализе жителям Иркутской области

С 1 августа министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области начало осуществлять выплаты гражданам, находящимся на гемодиализе. Новая выплата установлена по поручению губернатора Иркутской области. Игорь Кобзев предложил установить ежемесячную социальную выплату для всех пациентов региона, которые проходят гемодиализ, вне зависимости от места жительства, и приравнять социальную выплату к размеру прожиточного минимума, сообщает пресс-служба правительства региона.

Прием документов на обновленную выплату начался с 1 июля. На сегодняшний день подано 437 заявлений. Гражданам, ранее получавшим ежемесячную выплату, пересчет произведен автоматически, без обращения в органы социальной защиты населения.

Для предоставления ежемесячной социальной выплаты в необходимы: документ, удостоверяющий личность гражданина; медицинское заключение (справка) медицинской организации о наличии заболевания и прохождении процедур гемодиализа. Заявление и документы могут быть поданы путем личного обращения в органы социальной защиты населения, по почте или через МФЦ.