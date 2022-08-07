Наталия Медведева ужаснула своим видом в реальности
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Наталия Медведева ужаснула своим видом в реальности

Наталия Медведева ужаснула своим видом в реальности
Актриса Наталия Медведева поделилась фото до и после родов. Артистка привыкла трезво оценивать свою внешность, несмотря на возможность исправить любой недостаток в фотошопе. Накануне бывшая звезда Comedy Woman решила провести флешмоб в поддержку молодых мам. Совсем недавно артистка родила третьего ребенка. Это событие принесло в жизнь Медведевой не только радость, но и бессонные ночи, связанные с первыми месяцами жизни новорожденного. Переживания, нарушения режима дня, набранный лишний вес за время беременности — всё это отражается на внешности большинства родивших женщин.
Наталия призывает других мам не верить красивым картинкам, которые некоторые знаменитости публикуют в Сети сразу после родов. «Все кто рыдает, выгребает, смеется, потом истерит, орет и снова счастлив до безумия, а потом на дне без эмоциональных сил... Я с вами!» — описала своё состояние Медведева. Чтобы быть честной Наталия показала, что её внешний вид сейчас далек от идеала. Как пишет «Пятый канал», незадолго до публикации фото в естественном виде артистка еще и записала видео без фильтров.
# Шоу-бизнес Медведева Наталья
По материалам: z-aya

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