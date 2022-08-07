Наталья Подольска бросила Владимира Преснякова
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Наталья Подольска бросила Владимира Преснякова

Наталья Подольска бросила Владимира Преснякова
Певица Наталья Подольская рассказала о личной жизни. Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Они познакомились на «Фабрике звезд», но отношения завязались уже после окончания съемок. Оба артиста участвовали в «Больших гонках» во Франции. Первым шаг к сближению сделал Владимир, а Наталья отмечает, что это была любовь с первого взгляда. Однако несмотря на инициативу в самом начале романа, Пресняков не спешил делать Подольской предложение. Более того, певец тогда был женат на Елене Ленской. Наталью такое положение дел не устраивало. «Пять лет овощ зрел. Матросил меня пять лет, прежде чем пожениться. Кошмар. В начале мы расставались. Мы встречались пару месяцев, а потом я его бросила, потому что он был официально женат, а для меня быть разлучницей в 23 года было нереально», —поделилась артистка в интервью Светлане Бондарчук.
Спустя четыре месяца после расставания отношения звезд возобновились. Пресняков не скрывал своей привязанности к Наталье, появляясь с ней на публике. А спустя пять лет после знакомства влюбленные поженились, а затем и обвенчались. Говоря о секрете гармоничного брака, Подольская говорит, как важно уступать друг другу. Звезда отмечает, что договаривается с мужем даже в мелких бытовых вопросах. Кроме того, по мнению певицы, по-настоящему счастливый брак может быть только в том случае, если оба супруга чувствуют себя свободными.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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