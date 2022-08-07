Наталья Подольская заявила, что будущий муж ее матросил много лет
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Наталья Подольская заявила, что будущий муж ее матросил много лет

Наталья Подольская заявила, что будущий муж ее матросил много лет
Певица Наталья Подольская рассказала о своем романе с Владимиром Пресняковым. Артисты влюбились в друг друга с первого взгляда, они сразу же были уверены в искренности чувств. Несмотря на это певец не спешил делать возлюбленной предложение руки и сердца. Нерешительность очень расстраивала Наталью. Их роман начался в 2005 году. Тогда Наталья уже успела поучаствовать в «Фабрике звезд» и представить Россию на «Евровидении». Артисты познакомились на съемках программы «Большие гонки» во Франции. Исполнитель хита «Замок из дождя» сам подсел к рыжеволосой красавице и завязал разговор. Наталье хватило одного взгляда, чтобы распознать в нем будущего мужа. Но сделать серьезный шаг Владимир долго не решался. Когда звезда начинал ухаживать за Подольской, то все еще состоял в браке с дизайнером Еленой Ленской. Такое положение дел не устраивало певицу и она перестала общаться с Владимиром Пресняковым. «Пять лет овощ зрел. Матросил меня пять лет, прежде чем пожениться. Кошмар. В начале мы расставались. Мы встречались пару месяцев, а потом я его бросила, потому что он был официально женат, а для меня быть разлучницей в 23 года было нереально», — вспоминает тот период 40-летняя исполнительница хита «Поздно».
Отношения Подольской с Пресняковой возобновились спустя полгода после знакомства. Они стали появляться на мероприятиях как пара. Роман развивался стремительно. Артисты проверяли чувства временем и только спустя пять лет пришли в загс и отпраздновали пышную свадьбу. А вскоре и обвенчались. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей — семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Подольская успевает заниматься домашними делами и творчеством. В их доме царит настоящая идиллия и любовь. «Мы договариваемся во всем. Он уступает мне, я уступаю Володе. Так и должно быть. Секрет идеального брака и гармоничных отношений, когда ты чувствуешь себя абсолютно свободным человеком», — поделилась певица в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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