«Не врите, что пенсия 12 тысяч»: Садальский грозится раскрыть сумму гонораров Цискаридзе в «Сегодня вечером»

Актер снова разнес в пух и прах бывшего премьера Большого театра. Стаса не устраивает новый ведущий программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Он считает, что танцовщик не справляется с работой и от этого шоу становится не интересно зрителям.

В мае артист балета занял кресло Максима Галкина в передаче «Сегодня вечером». Такие перемены в шоу вызвали резонанс не только среди зрителей, но и представителей шоу-бизнеса. Так, Садальский не раз высказывал недовольство по поводу манеры ведения шоу Цискаридзе. Более того, он уверяет, что рейтинг программы якобы падает и именно из-за балетмейстера.

«Вернувшийся из отпуска «Привет, Андрей!» бросился из огня в полымя и победил. Было шоу из ветеранов секс-движения. Они блистали, доказав, что не стареют душой. Главная секси в передаче Малахова была актриса-певица Алена Апина. Умница, красавица. И на Первом прекрасный балерун в позе Arabesque одной ногой вел передачу, не понимая о ком и о чем, второй ногой торопился в бухгалтерию за гонораром. Традиционно рейтинг Николая приближается к нулю. И еще совет балеруну: не жалуйтесь, вернее не врите, что пенсия 12 тысяч рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары, за плохое ведение «в субботу вечером», — острит 70-летний артист.

Поклонники творчества звезды балета поспешили защитить его и заверили что цифры не имеют значения. «Чем меньше рейтинг, тем штучней товар»; «Николай на высоте, интеллигентный, скромный, ничуть не хуже Галкина»; «Зависть плохая штука», — пишут пользователи Сети.

Цискаридзе не обращает внимания на хейт и старается выложиться на все сто процентов. 48-летний балетмейстер может похвастаться высоким доверием телезрителей. «Делаю так, как умею я, и ни под кого не подстраиваюсь», — отвечал он злопыхателям.