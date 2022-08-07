Нумерологический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
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Нумерологический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Нумерологический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Начинается вторая неделя августа. Нумерологи рассказали, что нас ждет за неделя, какое число будет у руля и как стоит себя вести, чтобы привлечь в свою жизнь больше удачи.


На этой неделе будет аж четыре дня силы и два опасных дня. Баланс сил будет смещен в сторону светлой энергии. Это значит, что нам с вами удастся преодолеть все проблемы на пути к целям и стать более ответственными, сильными, удачливыми.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Начать стоит с расчета числа-талисмана на этот период. Для этого эксперты складывают вместе все даты недели, а затем прибавляют к ним порядковый номер месяца. Вот как выглядят расчеты для недели с 8 по 14 августа:

(8+9+10+11+12+13+14)+8=85. 8+5=13. 1+3=4.

Получается, что миром правит Четверка. Это очень спокойное и уравновешенное число, которое поможет нам с вами стать более ответственными и дружелюбными, открытыми и добрыми. Оно великолепно сочетается с Восьмеркой, которая будет у руля в понедельник в день зеркальной даты.


Также это число гармонизирует внутренний мир каждого человека, дает возможность лучше понять всё происходящее. Не исключено, что вы с вами получим ответы на интересующие нас вопросы, причем уже в первые дни недели.

Советы нумерологов на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Четверка поможет многим из нас найти всё потерянное ранее. Это относите не только к физическим предметам типа ключей или денег, но и к любви, дружбе, взаимопониманию, мотивации. Старайтесь верить в лучшее.

Люди, которые считают, что они всегда правы, потерпят фиаско, причем полное и безоговорочное. Эксперты-нумерологи настоятельно рекомендуют всем нам продолжать верить в себя, но увлекаться этим слишком сильно.

Старайтесь не совершать опрометчивых поступков. В период с 8 по 14 августа любой риск может обернуться чем-то нехорошим. Четверка любит, когда люди действуют смело, но не рискуют. Опрометчивость неминуемо приведет к регрессу в делах и потере удачи.

В любовной сфере для многих из нас возникнет новая переменная. Это может быть новый человек для создания отношений, либо новая информация относительно того, с кем вы уже находитесь в отношениях.


Чтобы не остаться в проигрыше, нумерологи советуют тщательнее планировать дела на будущее. Если вы будете действовать только по вдохновению, то рискуете потратить слишком много сил и времени впустую.

В некоторых жизненных ситуациях вам лучше временно побыть наблюдателями. Не спешите ругать кого-то за промахи и ошибки, либо торопиться с решениями. Старайтесь смотреть в оба и быть вдумчивыми, осторожными. Четверка это поощряет.

Не корите судьбу за проблемы и отсутствие успеха. Неудачи в одной сфере обязательно станут подспорьем к успеху в другой. Вселенная не оставит вас с пустыми руками.

В такое время как сейчас людей с высокой вероятностью встречают «по одежке». Первое впечатление в любви и в делах будет самым важным.

Талисманы удачи на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Руна Ингуз. Данная руна снимает нервное напряжение и помогает человеку расслабиться. Поскольку Четверка любит спокойных и размеренных людей, такая руна станет вашим лучшим талисманом на эти семь дней. Вот как они выглядит:


Малахит. Данный минерал-талисман, как и сама Четверка, сочетает в себе силу сразу всех четырех стихий: Воды, Огня, Земли и Воздуха. Он будет максимально полезным для каждого из нас. Похожими свойствами обладает также горный хрусталь.

Из украшений лучше отдавать предпочтение гармоничной платине и титану. Платиновые изделия помогут оставаться спокойными в любой ситуации. Титановые украшение укрепят ваш иммунитет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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