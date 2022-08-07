Объем активов криптовалютного хедж-фонда Brevan Howard превысил $1 млрд

Входящее в структуру Brevan Howard Asset Management миллиардера Алана Ховарда подразделение BH Digital для инвестиций в криптовалюты привлекло более $1 млрд. Об этом пишет Blockworks со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, с момента запуска в начале года Brevan Howard Digital Asset Multi-Strategy Fund потерял от 4% до 5%. Это выглядит «невероятным» на фоне падения рынка вследствие коллапса Terra и проблем ряда игроков индустрии вроде Celsius Network и Voyager Digital.

Структура задействует алгоритмическую торговлю и сделки с относительной стоимостью. Средства распределены между венчурными инвестициями и криптовалютами в пропорции 10:90%.

В BH Digital не полностью задействовали привлеченные средства, объяснив это «недостаточной ликвидностью» в текущей фазе рынка.

В подразделении вскоре планируют повысить целевой порог AUM в $1,5 млрд по мере расширения команды и разработки новых инвестиционных стратегий.

Brevan Howard Digital Asset Multi-Strategy Fund по-прежнему открыт для инвестиций на сумму от $5 млн. Партнеры с ограниченной ответственностью включают ряд крупнейших хедж-фондов в мире, в том числе исторически поддерживавших исключительно традиционные финансовые активы.

AUM Brevan Howard Asset Management превышает $20 млрд.

Напомним, Алан Ховард участвовал в раундах финансирования кастодиального сервиса Komainu, его конкурента Copper, сервиса микроплатежей Bottlepay, хедж-фонда One River Digital, инфраструктурной компании PolySign.

Ранее принадлежащая миллиардеру Elwood Technologies договорилась с Bloomberg о «стратегической интеграции» платформы в систему управления ордерами информационного агентства.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.