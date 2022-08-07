Объем активов криптовалютного хедж-фонда Brevan Howard превысил $1 млрд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объем активов криптовалютного хедж-фонда Brevan Howard превысил $1 млрд

Объем активов криптовалютного хедж-фонда Brevan Howard превысил $1 млрд


Входящее в структуру Brevan Howard Asset Management миллиардера Алана Ховарда подразделение BH Digital для инвестиций в криптовалюты привлекло более $1 млрд. Об этом пишет Blockworks со ссылкой на осведомленные источники.


По их словам, с момента запуска в начале года Brevan Howard Digital Asset Multi-Strategy Fund потерял от 4% до 5%. Это выглядит «невероятным» на фоне падения рынка вследствие коллапса Terra и проблем ряда игроков индустрии вроде Celsius Network и Voyager Digital.


Структура задействует алгоритмическую торговлю и сделки с относительной стоимостью. Средства распределены между венчурными инвестициями и криптовалютами в пропорции 10:90%.


В BH Digital не полностью задействовали привлеченные средства, объяснив это «недостаточной ликвидностью» в текущей фазе рынка.


В подразделении вскоре планируют повысить целевой порог AUM в $1,5 млрд по мере расширения команды и разработки новых инвестиционных стратегий.


Brevan Howard Digital Asset Multi-Strategy Fund по-прежнему открыт для инвестиций на сумму от $5 млн. Партнеры с ограниченной ответственностью включают ряд крупнейших хедж-фондов в мире, в том числе исторически поддерживавших исключительно традиционные финансовые активы.


AUM Brevan Howard Asset Management превышает $20 млрд.


Напомним, Алан Ховард участвовал в раундах финансирования кастодиального сервиса Komainu, его конкурента Copper, сервиса микроплатежей Bottlepay, хедж-фонда One River Digital, инфраструктурной компании PolySign.


Ранее принадлежащая миллиардеру Elwood Technologies договорилась с Bloomberg о «стратегической интеграции» платформы в систему управления ордерами информационного агентства.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика bh digital, фонд, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

"Единая Россия": Гуманитарную помощь получили более 20 тысяч жителей Запорожья
"Единая Россия": Гуманитарную помощь получили более 20
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Объем активов криптовалютного хедж-фонда Brevan Howard превысил $1 млрд
Объем активов криптовалютного хедж-фонда Brevan Howard превысил $1
Названы причины застывшего курса рубля
Названы причины застывшего курса рубля
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
Российскую журналистку задержали в самопровозглашенном Косово
Российскую журналистку задержали в самопровозглашенном Косово
Водитель Toyota Corona сбил 14-летнего велосипедиста в Аларском районе
Водитель Toyota Corona сбил 14-летнего велосипедиста в Аларском районе
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла
Argo Blockchain в июле увеличила добычу биткоина на 22%
Argo Blockchain в июле увеличила добычу биткоина на 22%
Валерий Меладзе дал выступление перед состоятельной публикой в Монако
Валерий Меладзе дал выступление перед состоятельной публикой в Монако
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Собаки
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Собаки
Хуснуллин посетил Изюм Харьковской области
Хуснуллин посетил Изюм Харьковской области

Топ на сегодня

Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры знаменитости (14 фото)
Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры
Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой планеты (16 фото)
Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка
Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка

Еще по теме

Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов»
Voyager Digital направил 3AC уведомление о дефолте
СМИ: Voyager Digital потребовал от 3AC криптоактивы стоимостью $650 млн
Three Arrows Capital подал заявление на банкротство