Объем венчурных инвестиций в индустрию за первое полугодие превысил $30 млрд

Объем финансирования блокчейн-стартапов за январь-июнь 2022 года составил $30,3 млрд, что превысило значение за 2021 год ($30,2 млрд). Такие данные содержатся в отчете Messari и Dove Metrics.

Check out the H1 2022 Crypto Fundraising Report. https://t.co/2JLnDUINsu — Messari (@MessariCrypto) August 4, 2022

По наблюдениям исследователей, более трети всех привлеченных средств в 1199 инвестраундах привлек сектор централизованных финансов (CeFi) — $10,2 млрд.

Остальная сумма пришлась на:

$9,7 млрд — инфраструктурные компании;

$6,7 млрд — NFT-проекты;

по ~$1,8 млрд — Web3-разработчики и DeFi-протоколы.

Данные: Messari, Dove Metrics.

В сегменте CeFi $3,2 млрд получили криптобиржи, $1,5 млрд — платежные сервисы, по $1,2 млрд — маркетмейкеры и компании, занимающиеся сберегательными/банковскими счетами.

В сегменте NFT во втором квартале проекты, не связанные с блокчейном Ethereum, привлекли $3,5 млрд. $2,8 млрд — на базе второй по капитализации криптовалюты. С большим отрывом лидируют блокчейн-игры ($4,2 млрд). В занявшие второе место маркетплейсы инвестировали $937 млн.

Несмотря на турбулентность на рынке, DeFi-протоколы в июне собрали $624 млн — вдвое больше, чем в любой месяц с начала года. Наибольший объем средств достался DEX ($450 млн) и сервисам по управлению активами ($294 млн). Ethereum-стартапы аккумулировали $1,28 млрд, проекты на базе других блокчейнов — $502 млн.

В сегменте инфраструктурных стартапов активность венчурных инвесторов сконцентрировалась в раундах платформ смарт-контрактов ($3,6 млрд), майнинговых компаний ($1,3 млрд) и сервисов данных ($1,2 млрд).

Криптофонды за первые шесть месяцев 2022 года привлекли $35,9 млрд (+848% к январю-марту 2021 года).

Данные: Messari, Dove Metrics.

Напомним, по оценкам Pitchbook, c апреля по июнь венчурные инвестиции в криптостартапы cократились на 31%.

Ранее Andreessen Horowitz запустил фонд на $600 млн для инвестиций в игры и метавселенные.

До этого возглавляемая бывшим генеральным партнером a16z Кэти Хаун фирма Haun Ventures привлекла $1,5 млрд в два криптофонда с аналогичной ориентацией.

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