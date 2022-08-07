Обратная совместимость Xbox позволяет не думать о ремастерах, считают разработчики

Вадим Карасев





Компания Microsoft с реализацией обратной совместимости на приставках Xbox One позволила многим разработчикам не задумываться о разработке ремастера. За счет совместимости с Xbox 360 и первым Xbox доступны сотни проектов, и игра Split/Second одна из них.

Популярная гоночная аркада Split/Second не нуждается в ремастере на приставках Xbox, считают создатели проекта. В рамках интервью Time Extension директор по франшизе Пол Гланси сообщил, что до сих пор игра Split/Second выглядит отлично. Он считает, что проекту ничего не даст ремастер, если взяться за его разработку:

Я по-прежнему думаю, что игра выглядит великолепно и хорошо играется [за счет совместимости на Xbox]. Возможно, она заслуживает продолжения, но я не думаю, что ремастер мог бы что-то добавит, если честно. Игра до сих пор производит на меня впечатление такой, какая она есть.

Напомним, Split/Second — популярная гоночная аркада в стиле Burnout.