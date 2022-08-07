Ольга Орлова рассказала о своей зажравшейся жизни

Ведущая и певица Ольга Орлова возмутила поклонников тем, что выставляет свою богатую жизнь напоказ. В профиле Ольги Орловой в соцсети разгорелись настоящие дебаты. Одна часть подписчиков раскритиковала снимки певицы из отпуска, а другая — встала на ее защиту. Звезда не смогла пройти мимо жарких споров. «Развернулась большая дискуссия на тему того, как я должна себя вести, что я не должна показывать свою зажравшуюся жизнь, что я должна быть скромнее, раньше я такой не была, сейчас я сильно испортилась», — поделилась Ольга.Экс-солистка «Блестящих» посоветовала злопыхателям просто отписаться от ее страниц, чтобы не держать «раздражителя» перед глазами. «Мне, честно говоря, вас просто жалко. Потому что ваш негатив вас отвлекает от чего-то прекрасного. Так и проходит ваша жизнь», — подытожила Орлова.