Ольга Орлова рассказала о своей зажравшейся жизни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова рассказала о своей зажравшейся жизни

Ольга Орлова рассказала о своей зажравшейся жизни
Ведущая и певица Ольга Орлова возмутила поклонников тем, что выставляет свою богатую жизнь напоказ. В профиле Ольги Орловой в соцсети разгорелись настоящие дебаты. Одна часть подписчиков раскритиковала снимки певицы из отпуска,  а другая — встала на ее защиту. Звезда не смогла пройти мимо жарких споров. «Развернулась большая дискуссия на тему того, как я должна себя вести, что я не должна показывать свою зажравшуюся жизнь, что я должна быть скромнее, раньше я такой не была, сейчас я сильно испортилась», — поделилась Ольга.
Экс-солистка «Блестящих» посоветовала злопыхателям просто отписаться от ее страниц, чтобы не держать «раздражителя» перед глазами. «Мне, честно говоря, вас просто жалко. Потому что ваш негатив вас отвлекает от чего-то прекрасного. Так и проходит ваша жизнь», — подытожила Орлова.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским
Curiosity передал звуки Марса
Curiosity передал звуки Марса
Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 7700 BTC
Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 7700 BTC
Лариса Гузеева рассказала о тяжелой жизни звезд
Лариса Гузеева рассказала о тяжелой жизни звезд
Андрея Макаревича опустил Шахназаров
Андрея Макаревича опустил Шахназаров
Регина Тодоренко готова оставить новорожденного ребенка ради работы
Регина Тодоренко готова оставить новорожденного ребенка ради работы
Наталья Подольская заявила, что будущий муж ее матросил много лет
Наталья Подольская заявила, что будущий муж ее матросил много лет
Ольга Орлова рассказала о своей зажравшейся жизни
Ольга Орлова рассказала о своей зажравшейся жизни
Опрос: большинство жителей Евросоюза не считают Россию виновной в энергокризисе
Опрос: большинство жителей Евросоюза не считают Россию виновной в
Главред «КП» рассказал о судьбе задержанной в Косове журналистки
Главред «КП» рассказал о судьбе задержанной в Косове журналистки
Почему именно угловые диваны пользуются повышенным спросом
Почему именно угловые диваны пользуются повышенным спросом
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества

Топ на сегодня

Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к Стамбулу
Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к

Еще по теме

Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
Ольга Орлова рассказала, что муж живет у нее
Ольга Орлова рассказала о дочери мужа
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью