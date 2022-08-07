Опрос: большинство жителей Евросоюза не считают Россию виновной в энергокризисе
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Опрос: большинство жителей Евросоюза не считают Россию виновной в энергокризисе

Опрос: большинство жителей Евросоюза не считают Россию виновной в энергокризисе

Порядка 60% жителей стран Евросоюза уверены, что в росте цен на энергоносители виновны власти своих же государств, частные компании или в целом ЕС, сообщает El Mundo, ссылаясь на опрос Euroskopia.

Четверть опрошенных указали, что власти их государств несут ответственность за рост цен на энергию, 24% возложили вину на частные энергетические компании, 11% обвиняют в кризисе непосредственно весь ЕС.


О том, что проблемы могут быть связаны с Москвой, заявили только 28% респондентов. 10% участников исследования не смогли ответить на этот вопрос, а 2% назвали другие причины. 56% европейцев указали, что существенно обеспокоены ростом цен. 45% ощутили подорожание непосредственно на себе.

Отметим, что президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер полагает, что цены на газ для немецких потребителей в следующем году могут вырасти как минимум втрое. Если российские поставки газа не возобновятся, указывали эксперты, то "и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут, и правительства будут вынуждены в той или иной форме проводить нормирование". Воздействие на экономику Германии будет составлять от 3 до 6% ВВП, а для Италии — от 1 до 3%. Причем у обеих стран резервов газа хватит лишь на один месяц зимы.

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По материалам: uposters.ru

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