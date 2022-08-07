«Осетровое» полнолуние в августе 2022 года: когда наступит и что рекомендуется делать в этот день

Совсем скоро наступит последнее полнолуние лета 2022 года. Его влияние начинает ощущаться уже за пару дней, ведь спутник нашей планеты очень тесно связан с Землей и ее обитателями. Издавна августовское полнолуние называется «осетровым» и считается особенным. Откуда появилось такое название и что рекомендуется делать в этот день каждому знаку зодиака?

Когда наступит полнолуние в августе 2022 года

Луна взойдет на небо ночью с 11 на 12 августа и озарит его своим ярким светом. Пик полнолуния придется на раннее утро — 04:35. После этого диск начнет немного уменьшаться, но визуально он будет ярким и круглым еще довольно долго.





Интересно, что на эти же даты приходится и метеорный поток Персеиды. Полноликая Луна составит ему нешуточную конкуренцию и может помешать увидеть звездопад так, как того бы хотелось.

Почему августовское полнолуние называют «осетровым»

Какими только эпитетами не наделяют Луну люди. Так, американские индейцы давным-давно придумали называть полнолуние в августе «осетровым», ведь в реках как раз наблюдается изобилие этой рыбы.





Согласно преданию, впервые так его именовать стали рыбаки о. Шамплейн и Великих озер. В момент полнолуния рыба словно выпрыгивала из воды и поймать ее было очень легко. Рыбаки даже могли ловить осетров прямо с берега, за что немало благодарили Луну.

Что рекомендуется делать в этот день

Полнолуние в августе пройдет в знаке Водолея, потому на передний план выйдут вопросы самовыражения и свободы. Новаторский знак заставит пробудить творческий взгляд на вещи. Но при этом не стоит приниматься за новые дела, лучше поставить яркую точку в текущих.

Астрологи рекомендуют в этот день предаваться мечтаниям и составлять планы на ближайшее будущее. Очень важно понять себя и свои желания, научиться расставлять приоритеты. Легче будет сделать это, если очистить ментальное пространство от всего лишнего — отказаться от негатива и плохих мыслей.

Прогноз от Александрии Леттман для каждого знака





В полнолуние в августе 2022 года Овны должны выполнить свои обещания, иначе они столкнутся с неприятными последствиями.

Тельцы могут рассчитывать на дружескую поддержку. Не бойтесь обращаться за помощью. Возможно, кто-то близкий натолкнет вас на гениальную идею.

А вот Близнецам придется навести лад в отношениях с родственниками. Полнолуние может обострить загнанные в угол подсознания проблемы.

Самое время отказаться от разглядывания под лупой своих проблем и обратить взор на действительно важное. Чем масштабнее будут мыслить Раки, тем они будут счастливее.

Львам следует быть внимательнее к партнеру, потому что непонимание достигло критической точки и может закончиться разрывом.

Особо важным становится вопрос здоровья, как физического, так и эмоционального. Девам срочно нужно отправиться в отпуск.

Весы, вы не можете быть для всех хорошими. Если будете откладывать свои интересы в сторону, то рано или поздно проблемы дадут о себе знать.

Удачное время у Скорпионов для того, чтобы подумать о серьезном рывке в карьере. Это также отвлечет вас от душевных ран.

Чтобы реализовать мечты Стрельцов, понадобится не только смелость, но и дух авантюризма. Подумайте, что вы реально можете сделать для собственного счастья.

Рано или поздно все мы принимаем помощь от других людей. Козероги не должны полагаться только на себя, ничего страшного в поддержке со стороны нет.

Для того чтобы стать достойным партнером своим возлюбленным, Водолеи могут немного поработать над собой, например, бросить вредные привычки.

Рыбы, можете планировать признание в чувствах, ведь полная Луна августа поможет пробудить любовный трепет во всех людях.