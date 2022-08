Основатель Pink Floyd раскритиковал Байдена из-за политики в отношении Украины

Вадим Карасев

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины. Свое мнение о действиях американского лидера он раскрыл в интервью каналу CNN.

Уотерс заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуацию вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением. «Почему Соединенные Штаты Америки не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией ради прекращения этого ужасного, чудовищного конфликта?» — задался вопросом музыкант. Однако известно, что Зеленский не раз подтверждал свою готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

По словам основателя Pink Floyd, российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.

Отмечается, что сейчас Уотерс находится в турне под названием This Is Not A Drill (в переводе с английского означает «Это не учебная тревога»). Во время своих выступлений музыкант затрагивает политические темы, в частности демонстрирует фотографии военных преступников, среди которых присутствует Байден.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины.