Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Джо Байдена в "разжигании огня" на Украине
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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Джо Байдена в "разжигании огня" на Украине

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Джо Байдена в "разжигании огня" на Украине

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью CNN. В нем он назвал президента США Джо Байдена военным преступником из-за его политики в отношении Украины.

Он подбрасывает дрова в огонь конфликта на Украине. Это тяжкое преступление. Почему США не призовут [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам?

На замечание интервьюера, что музыкант обвиняет в военных действиях не ту сторону, Уотерс ответил, что у любого конфликта есть начало. И конфликт на Украине, по его мнению, спровоцировало продвижение НАТО вплотную к границам России "хотя Североатлантический альянс обещал этого не делать".

Когда журналист заявил, что США известны своей "ролью освободителей", и привел в пример Вторую мировую войну, Уотерс возразил, что Америка вступила в войну только после нападения сил японского флота на Перл-Харбор.

Слава богу, к тому моменту русские уже практически победили в той войне. Не забывайте, что 23 миллиона русских погибли в ней, защищая вас и меня от нацистов.

Музыкант предложил журналисту подумать "что сделали бы США, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде".

Ранее, в марте, группа Pink Floyd заявила о намерении удалить свои произведения со стриминговых сервисов в России и Белоруссии, а в апреле записала песню в поддержку Украины.

Уотерс, покинувший коллектив в 1985 году, с самого начала выступал против военных действий на Украине. В то же время он обвинял западные страны в том, что они поставляют оружие на Украину вместо того, чтобы "заниматься дипломатией".


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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