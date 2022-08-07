Останина обратилась в ФАС с просьбой проверить цены на школьные товары
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Останина обратилась в ФАС с просьбой проверить цены на школьные товары

Останина обратилась в ФАС с просьбой проверить цены на школьные товары

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила главу Федеральной антимонопольной службы проверить цены на товары для школьников. Она рассказала «Парламентской газете», что запрос сформирован из-за вспышки сообщений в средствах массовой информации.

В прошлом месяце в стране на 284 процента выросла, по сравнению с июнем, стоимость дневников, на 241 процент — тетрадей, на 200 процентов — школьных форм, портфелей и ранцев. Об этом передает URA.RU со ссылкой на аналитический сервис маркетплейсов Moneyplace: там ведется анализ данных онлайн-магазинов Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Aliexpress, СберМегаМаркет и KazanExpress.

Депутат отметила, что следует проверить, действительно ли в магазинах так подорожали необходимые школьникам вещи и подорожали ли исходные материалы.

«Жадность границ и пределов не имеет. Но обуздать ее принято государству. У нас есть ФАС и необходимость поддержки производства детских товаров, — пояснила Останина. — Выступая в Госдуме, глава Минпромторга сказал, что ведомство тесно работает с производителями детских товаров и Государство оказывает поддержку в виде прямой субсидии производителям детской одежды, детской обуви, детских игрушек».

Политик подчеркнула, что задача ФАС — посмотреть, действительно ли произошло это удорожание и почему: «Тогда надо обличать Минпромторг, и никакой помощи они не оказывают. Если это не так, то у нас есть соответствующие органы, которые дадут юридическую оценку, вплоть до привлечения к ответственности за нарушение наших законов».

Нина Останина добавила, каждая вторая семья не справляется со сборами ребенка в школу накануне учебного года, как это было в прошлом пандемийном году.

«Родители умоляют оказать разовую поддержку семьям, хотя бы те самые десять тысяч рублей, которые в прошлом году указом президента перевели. Помимо единовременных выплат, обязательно нужно помочь собрать детей в школу, — сказала она. — Если нет денег, то мы предложили уже в проекте первоочередные меры, — тем семьям, у которых есть средства на маткапитале, выдать наличными».

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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