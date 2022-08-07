Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
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Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»

Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»

Недавно стало известно, что шоумен Александр Ревва прекратил общение с отцом. Причиной конфликта стали разные мнения на происходящее в мире политике. Этот факт не мог обойти стороной Отар Кушанашвили.


Скандальный журналист прокомментировал появившиеся слухи о том, что бывший участник Comedy Club Александр Ревва много лет не общается с родителем и не приезжает в родной Донецк. Причиной ссоры стали политические разногласия.

«Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок. Я не знаю причин, по поводу спецоперации они рассорились и расплевались или по поводу чего? Почему этот разлом пролег между папаней и его сынулей? Я не знаю и не хочу судить. Это семейное, а все семейное — символ сакрального. Но как быстро из всеобщего любимца Пирожкова он стал парнем, которому все советуют сдохнуть», — поделился размышлениями 62-летний Отар Шалвович в своей программе «Каково?!» на YouTube.

Также Кушанашвили отметил, что его отношение к певцу не изменилось из-за его гражданской позиции. «Я не знаю, что сейчас с Сашей Реввой и где он находится. Но я не хочу говорить гадости тому, кто сейчас это наблюдает и не может ответить. Это касается все — от Джигурды, до Алексея Панина и Реввы. Но если ему сейчас тяжело, пусть знает, — я никогда не отвернусь в тот момент, когда он возникнет в поле зрения», — заявил журналист.

Напомним, отец Артура Пирожкова недавно рассказал, что не видел сына и внучек девять лет. «Он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился», — объяснил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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