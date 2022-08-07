Отчет: ончейн-индикаторы указали на прохождение периода капитуляции биткоина

Некоторые ончейн-данные в июле сигнализировали о прохождении периода капитуляции и улучшении настроений среди инвесторов. Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog.

Несмотря на снижение цены первой криптовалюты, число адресов с балансом 1 BTC и более уверенно растет (+9,4% с начала года).

Число адресов с балансом более 1 BTC. Данные: Glassnode.

В конце июля показатель достиг исторического максимума на отметке 891 009. Его рост указывает на стремление к накоплению среди розничных инвесторов, а также на возможное увеличение числа участников рынка.

Еще ярче выражена ситуация с адресами категории «≥ 1 ETH», число которых выросло на 15,7% с начала года.

Число адресов с балансом более 1 ETH. Данные: Glassnode.

На фоне консолидации и последующего плавного восстановления цены биткоина индикатор Puell Multiple начал выходить из «зеленой зоны», которая означает глубокую перепроданность.

Динамика индикатора Puell Multiple. Данные: Look Into Bitcoin.

О прохождении периода капитуляции и улучшении настроений среди инвесторов сигнализирует также метрика Net Unrealized Profit/Loss (NUPL). Индикатор перешел в зону «надежда/страх», направляясь к «оптимизму».

Динамика индикатора NUPL. Данные: Look Into Bitcoin.

28 июля индикатор MVRV Z-Score пересек верхнюю границу зоны глубокой перепроданности на отметке 0,1. Это еще один сигнал о прохождении «дна» рыночного цикла.

Динамика индикатора MVRV Z-Score. Данные: Look Into Bitcoin.

Напомним, в начале августа аналитики Bank of America сообщили, что усиление оттока криптовалют с бирж и рост чистого притока в стейблкоины сигнализируют о бычьем импульсе рынка.

Ранее директор по стратегии CoinShares Мелтем Демирорс спрогнозировал достижение биткоином нового исторического максимума в ближайшие 24 месяца.