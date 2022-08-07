Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Собаки

Вадим Карасев

В год Собаки на свет появляются преимущественно добрые и светлые люди. Да, у них могут быть и темные стороны характера, но их значительно меньше. Настало время узнать всё о самых важных особенностях их личности.

Люди этого Восточного Знака появлялись на свет в 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018 году. Их нельзя назвать самыми успешными людьми на планете, но зато они умеют прощать и жить по кармическим законам, что делает их счастливыми и удачливыми.

Плюсы характера людей, рожденных в год Собаки

Душевная теплота. Люди-Собаки — это самые добрые и теплые личности на планете. Они стараются всегда дарить доброту тем. Кто был с ними добр в прошлом. Они сильно привязываются к людям и обожают тех, кто отвечаем позитивом на позитив. Они редко критикуют кого-то и ругаются без причины. С ними очень приятно находиться рядом и им можно излить душу. Это отличные друзья и товарищи, с которыми хочется проводить много времени.

Энергичность. Люди, появившиеся на свет в год Собаки, крайне энергичны. Особенно это был год Металлической Собаки. Они не перестают удивлять всех вокруг своим жизнелюбием и желанием двигаться к цели, чем бы для них это не обернулось. Они редко устают и жалуются на жизнь.

Умение извлекать выгоду из любой ситуации. Речь тут идет не о хитрости, а о гибком уме. Люди-Собаки часто смотрят на ситуацию целиком, а не только на ее отдельные аспекты. Это дар свыше, который помогает им не поддаваться депрессивным мыслям и продолжать бороться за место под солнцем.

Великодушие и искренность. Собаки великодушны — они умеют прощать и не таят зла на людей слишком долго. Именно поэтому им попросту не хочется никому мстить, тратя впустую энергию и время. Они искренни со всеми, но их честность нередко приводит к появлению проблем.

Они любят делать подарки. Такие люди обожают преподносить внеплановые сюрпризы, делать какие-то подарки просто так, без повода. Само собой, это приносит счастье и радость всем их родственникам, друзьям и второй половинке.

Надежность. Собаки относятся к самым надежным людям на планете. Им всегда можно доверить свои самые большие секреты и не бояться, что они кому-то о них расскажут. Более того, люди этого года рождения всегда выполняют данные ранее обещания, что можно отнести к одной из самых лучших черт характера. Собаки пунктуальны и всегда следуют за здравым смыслом.

Это семейные люди. Рожденные в год Собаки, очень часто являются достойными семьянинами — отцами, матерями, мужьями и женами. Им очень нравится создавать свою собственную ячейку, группу людей, в которой все будут заботиться друг о друге.

Минусы характера людей, рожденных в год Собаки

Стереотипное мышление. Собаки нередко бывают крайне консервативными. Это не всегда можно расценивать как минус, но порой это приводит к невозможности найти общий язык с человеком иного склада ума. Люди этого года рождения не очень любят менять свои взгляды на мир, пересматривать привычки.

Неумение обращаться с деньгами. Собаки часто лишены финансовой грамотности. Они могут потратить целую кучу денег на что-то бесполезное. Это очень негативно отражается на отношениях с близкими, особенно при наличии общего бюджета.

Медлительность. Собак часто приходится подгонять. Они не любят торопиться, когда куда-то собираются и ненавидят спешку в целом. Их отчасти можно понять, ведь когда все развивается слишком стремительно, они постоянно что-то забывают. Это те самые люди, которым нужно постоянно всё записывать, делать пометки.

Завышенные ожидания. Собаки ждут от людей добра и позитива, любви и честности, но слишком часто разочаровываются. Разочарования эти, к слову, их ни чему не учат. Они снова и снова продолжают верить в то, что очередной человек окажется хорошим, отзывчивым и добрым, а также по достоинству оценит подобные качества в самих Собаках.